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Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in 'Uykucu'sunun son hali şaşırttı

Türk sinema tarihinde unutulmaz filmler arasında yer alan "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" filminde "Uykucu" karakterini canlandıran Ali Bayar'ın son hali görenleri şaşırttı. Bayar, Zeynep Değirmencioğlu, Belgin Doruk, Suna Selen, Salih Güney ve Ömer Dönmez'in başrollerini paylaştığı 1970 yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmindeki 'Uykucu' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Giriş Tarihi: 20.03.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:41
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Türk sinema tarihinde unutulmaz filmler arasında yer alan "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" filminde "Uykucu" karakterini canlandıran Ali Bayar'ın son hali görenleri şaşırttı. Bayar, Zeynep Değirmencioğlu, Belgin Doruk, Suna Selen, Salih Güney ve Ömer Dönmez'in başrollerini paylaştığı 1970 yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmindeki 'Uykucu' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Ali Bayar

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

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Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Fatma Girik

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Banu Alkan

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Cüneyt Arkın

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Ajda Pekkan

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Ekrem Bora

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Eşref Kolçak

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Ferdi Tayfur

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Filiz Akın

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı



Göksel Arsoy

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı



Hülya Koçyiğit

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

İbrahim Tatlıses

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

İzzet Günay

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Kartal Tibet

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Metin Akpınar

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Muhterem Nur

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Murat Soydan

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Oya Aydoğan

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Perihan Savaş

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Serpil Çakmaklı

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Sezen Aksu