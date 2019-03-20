Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ’Uykucu’sunun son hali şaşırttı

Türk sinema tarihinde unutulmaz filmler arasında yer alan "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" filminde "Uykucu" karakterini canlandıran Ali Bayar'ın son hali görenleri şaşırttı. Bayar, Zeynep Değirmencioğlu, Belgin Doruk, Suna Selen, Salih Güney ve Ömer Dönmez'in başrollerini paylaştığı 1970 yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmindeki 'Uykucu' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.