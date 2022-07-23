23 Temmuz 2022, Cumartesi
Özlem Tekin’in eski halinden eser kalmadı! Kameralara yakalandı hızla kaçtı
Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan Tekin, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Habercileri karşısında görünce anlamsız bir paniğe kapılan şarkıcı hızla uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 23.07.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 12:30
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