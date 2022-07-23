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Özlem Tekin’in eski halinden eser kalmadı! Kameralara yakalandı hızla kaçtı

Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan Tekin, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Habercileri karşısında görünce anlamsız bir paniğe kapılan şarkıcı hızla uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 23.07.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 12:30
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Özlem Tekin’in eski halinden eser kalmadı! Kameralara yakalandı hızla kaçtı

Beş sene önce müziği bırakarak Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, çiftliğinin keyfini sürüyor. 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcı, organik tarıma merak sardı.

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Özlem Tekin’in eski halinden eser kalmadı! Kameralara yakalandı hızla kaçtı

Şehirden bir hayli uzakta olan 49 yaşındaki şarkıcı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.

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Özlem Tekin’in eski halinden eser kalmadı! Kameralara yakalandı hızla kaçtı

Özlem Tekin gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.

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Özlem Tekin’in eski halinden eser kalmadı! Kameralara yakalandı hızla kaçtı

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI DA VAR

Geçtiğimiz aylarda görüntülenen Özlem Tekin'in çiftliğinin hemen yanında küçükbaş hayvanların olduğu görüldü. Ünlü şarkıcının köy hayatına iyiden iyiye alıştığı görülürken, şalvarlı hali ise objektiflere böyle yansıdı.

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Özlem Tekin’in eski halinden eser kalmadı! Kameralara yakalandı hızla kaçtı

Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olan Özlem Tekin'in çiftliğine personel aldığı da dikkatlerden kaçmadı.