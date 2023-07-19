Özkan Uğur’un eşinden yürek veda! “Birlikte yaşlanacağız sanıyordum”

"SENİ GÖREBİLDİĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"

Ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Ele güne karşı yapamaz, böyle de olmaz ki. Nasıl gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz. Gözyaşlarımız bitti mi sandı. Seni görebildiğimiz yer rüyalara. AYRILDIK ÖZKANIM.