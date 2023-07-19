19 Temmuz 2023, Çarşamba
Özkan Uğur'un eşinden yürek veda! “Birlikte yaşlanacağız sanıyordum”
3 kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanmış, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan usta sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur'dan yürek yakan bir paylaşım geldi. Uğur'un cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Aysun Uğur, "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…" sözleriyle hayat arkadaşına veda etti.
Giriş Tarihi: 19.07.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 16:28
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