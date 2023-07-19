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Özkan Uğur'un eşinden yürek veda! “Birlikte yaşlanacağız sanıyordum”

3 kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanmış, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan usta sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur'dan yürek yakan bir paylaşım geldi. Uğur'un cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Aysun Uğur, "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…" sözleriyle hayat arkadaşına veda etti.

Giriş Tarihi: 19.07.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 16:28
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Özkan Uğur’un eşinden yürek veda! “Birlikte yaşlanacağız sanıyordum”

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Özkan Uğur’un eşinden yürek veda! “Birlikte yaşlanacağız sanıyordum”

AKM'de düzenlenen törende Mahsar Alanson ve Fuat Güner yol arkadaşlarına şarkı sözleriyle veda ederken gözyaşlarına boğulmuştu.

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Özkan Uğur’un eşinden yürek veda! “Birlikte yaşlanacağız sanıyordum”

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, şu sözleri kullanmıştı:

Özkancım şuanda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak, konuşma hazırlayamadım ama. 2-3 gündür halimiz darmaduman. Eşi ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum. O gün gittik herkes üzgün ağlıyor. Derken Özkan'ın meşhur sözleri vardır. Üçümüz arabada kimsenin anlamasını istemediğimiz mevzuları kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneği konusunda başarısı, yeteneği tartışılmaz. Onu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkancım herhalde yetenekli olduğunu için için biliyordun, hissediyordun.

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Özkan Uğur’un eşinden yürek veda! “Birlikte yaşlanacağız sanıyordum”

"SENİ GÖREBİLDİĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"

Ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Ele güne karşı yapamaz, böyle de olmaz ki. Nasıl gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz. Gözyaşlarımız bitti mi sandı. Seni görebildiğimiz yer rüyalara. AYRILDIK ÖZKANIM.

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Özkan Uğur’un eşinden yürek veda! “Birlikte yaşlanacağız sanıyordum”

Aysun Aslan Uğur, 34 yıllık eşi Özkan Uğur'un ardından duygusal bir paylaşım yaptı. "Şimdi nasıl olacak Özkan'ım" diyen Aysun Aslan Uğur'un sözleri yürek yaktı.