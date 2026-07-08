Özkan Uğur vefatının 3. yılında duygusal paylaşımlarla anıldı

MFÖ grubunun unutulmaz isimlerinden Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. 2023 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı, ailesi ve sanatçı dostlarının sosyal medyada yayımladığı duygu dolu mesaj ve fotoğraflarla anıldı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve oyuncu Özkan Uğur, aramızdan ayrılışının 3. yılında sevgi, özlem ve saygıyla anılıyor.
8 Temmuz 2023'te lenf kanseri nedeniyle 69 yaşında hayata veda eden sanatçı, müzikten sinemaya uzanan kariyeri boyunca bıraktığı eserlerle hafızalardaki yerini koruyor.
ÖZKAN UĞUR'UN ANISINA ÖZEL PROJE
Özkan Uğur'un vefatının 3. yılında, sanatçının Roman havası cover'larından oluşan özel bir proje müzikseverlerle buluştu.
Usta sanatçının anısını yaşatan çalışma ilgi görürken, ailesi ve yakın dostları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Özkan Uğur'a duydukları özlemi dile getirdi.
"UNUTTURAMAZ SENİ HİÇBİR ŞEY..."
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, duygularını "Unutturamaz seni hiçbir şey..." sözleriyle paylaştı.
Oğlu Alişan Uğur ise babasına duyduğu özlemi, "Her gün aklımdasın, her gün kalbimdesin babacım. Seni çok özlüyorum, özlüyoruz." ifadeleriyle dile getirdi.
AYŞEGÜL ALDİNÇ: "YOKLUĞUN NE BÜYÜK EKSİKLİK"
Usta sanatçıyı anan isimlerden biri de Ayşegül Aldinç oldu. Aldinç, "Canım benim, yokluğun ne büyük eksiklik. Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur." sözleriyle duygularını paylaştı.
Müziği, kendine özgü oyunculuğu ve neşeli kişiliğiyle milyonların sevgisini kazanan Özkan Uğur, aramızdan ayrılışının 3. yılında eserleri ve unutulmaz anılarıyla yaşamaya devam ediyor.
CEM YILMAZ: "ÇOK ÖZLÜYORUM"
GORA ve AROG gibi yapımlarda birlikte rol aldığı komedyen Cem Yılmaz da dostunu unutmadı. Yılmaz, "Özkan abimi hasretle anıyorum, çok özlüyorum. Nur içinde yatsın" sözleriyle Özkan Uğur'u andı.
ZAFER ALGÖZ
Birlikte aynı yapımlarda rol alan dostu oyuncu Zafer Algöz ise Özkan Uğur ile olan bir fotoğrafını MFÖ'nün "Bazen" isimli şarkısıyla paylaştı.
Müzisyen ve oyuncu Uğur, Osman Hurşit Bey ile Nahide Hanım'ın beşinci çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanışarak müzik dünyasına adım attı.
Uğur, Fenerbahçe Lisesi'nde okuduğu yıllarda "Atomikler" adında amatör bir grup kurarak popüler şarkıları seslendirdi.
Profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başlayan Uğur, 1971'de tanıştığı, daha sonra "MFÖ" grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile katıldığı ilk grubu "Kaygısızlar"da basgitaristlik yaptı.
Sanatçı Uğur, "Kaygısızlar"ın dağılması sonrası 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu "Kurtalan Ekspres"in ilk kadrosunda yer aldı.
Grubun ilk plaklarının ardından Manço'nun askere gitmesi dolayısıyla grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile "Ter" grubunu kurdu.
KARİYERİNİN İLK YILLARINDA ÜNLÜ ORKESTRALARDA YER ALDI
Barış Manço'nun askerden dönmesi ve gruba dahil olmasıyla "Kurtalan Ekspres"e geri dönen Uğur, 1973-1974'te grubun 2 plak kaydında yer aldı.
Usta gitarist, 1974'te Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın "Dostlar Orkestrası"nda çaldı ancak anlaşmazlıklardan dolayı buradan da ayrıldı.
Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden "Ersen ve Dadaşlar" grubunda Taner Öngür'ün yerine basgitara geçen Özkan Uğur, Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan "Türkülerimiz" LP'sinde basgitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve "Kardaşlar" grubunun bir 45'liğinde de bulundu.
Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile 1976'da yine "İpucu Beşlisi" grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.
NEŞESİYLE HAYRANLARININ GÖNLÜNDE YER EDİNDİ
Neşesi, sahne enerjisi ve sempatisiyle renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, kendine has kişiliğiyle ön plana çıktı.
Uğur, 1980-1983'te Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak görev aldı.
Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te "MFÖ" adıyla ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı.
MFÖ, "Peki Peki Anladık", "Vak The Rock", "No Problem", "Best of MFÖ", "Geldiler", "Agannaga" ve "Dönmem Yolumdan" adlı albümlerin yanı sıra 1995'te rock ağırlıklı "M.V.A.B"yi, 2003'te tamamı yeni parçalardan oluşan "MFÖ Collection"ı, 2006'da "AGU" ve 2011'de "Ve MFÖ" albümlerini dinleyiciyle buluşturarak, müzik dünyasında ses getirdi.
MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıkan Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkının bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.
"Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" adlı bestelerin vokalinde de yer alan Uğur, "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.
Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı "Karışık Pizza" filminin müziği olan "Maksat Muhabbet Olsun" parçası oldu. Sanatçının "G.O.R.A." filmi için yazdığı "Olduramadım" ise ikinci şarkısı oldu.
YAZDIĞI BESTE VE SÖZLERİ ÜNLÜ İSİMLER YORUMLADI
Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel" ve "Nenni" şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözlerine imza attı.
Bunların yanı sıra Özkan Uğur hiçbir anlama gelmeyen sözleri kullandığı şarkılar da yaptı. Sanatçı, son parçası "Aynada" teklisini de 2016'da DMC'den dinleyicilerin beğenisine sundu.
Usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle beyaz perdeye adım attı.
Yavuz Turgul'un yönettiği 1996 yapımı "Eşkiya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında"nın bulunduğu birçok filmde rol aldı.
"İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "Türk Malı" dizilerinde de oynayan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" yarışmalarını da başarıyla sundu.
Usta sanatçı, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlattıktan sonra 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başladı.
Vefatından önce yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayata gözlerini yumdu.