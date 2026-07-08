Özkan Uğur vefatının 3. yılında duygusal paylaşımlarla anıldı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve oyuncu Özkan Uğur, aramızdan ayrılışının 3. yılında sevgi, özlem ve saygıyla anılıyor.

Usta sanatçının anısını yaşatan çalışma ilgi görürken, ailesi ve yakın dostları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Özkan Uğur'a duydukları özlemi dile getirdi.

Oğlu Alişan Uğur ise babasına duyduğu özlemi, "Her gün aklımdasın, her gün kalbimdesin babacım. Seni çok özlüyorum, özlüyoruz." ifadeleriyle dile getirdi.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, duygularını "Unutturamaz seni hiçbir şey..." sözleriyle paylaştı.

AYŞEGÜL ALDİNÇ: "YOKLUĞUN NE BÜYÜK EKSİKLİK"

Usta sanatçıyı anan isimlerden biri de Ayşegül Aldinç oldu. Aldinç, "Canım benim, yokluğun ne büyük eksiklik. Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur." sözleriyle duygularını paylaştı.

Müziği, kendine özgü oyunculuğu ve neşeli kişiliğiyle milyonların sevgisini kazanan Özkan Uğur, aramızdan ayrılışının 3. yılında eserleri ve unutulmaz anılarıyla yaşamaya devam ediyor.