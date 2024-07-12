Özgü Namal'ın son haline bakın! İmaj değiştirince kimse tanıyamadı! Önce saçlarını...

Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği, Merhamet gibi birçok dizide rol alan Özgü Namal, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Özcan Deniz ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu, yeni projesi için imajını değiştirdi. Son halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Özgü Namal'ın son görüntüsü...