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Özgü Namal'ın son haline bakın! İmaj değiştirince kimse tanıyamadı! Önce saçlarını...

Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği, Merhamet gibi birçok dizide rol alan Özgü Namal, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Özcan Deniz ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu, yeni projesi için imajını değiştirdi. Son halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Özgü Namal'ın son görüntüsü...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 15:49
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Özgü Namal’ın son haline bakın! İmaj değiştirince kimse tanıyamadı! Önce saçlarını...

Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal, son haliyle gündemde...

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Özgü Namal’ın son haline bakın! İmaj değiştirince kimse tanıyamadı! Önce saçlarını...

Güzel oyuncu yeni projesi için imaj değiştirdi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal'ın yeni imajı herkesi şaşırttı.

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Özgü Namal’ın son haline bakın! İmaj değiştirince kimse tanıyamadı! Önce saçlarını...

Film çekimleri için Almanya'ya giden Özgü Namal, yeni projesi için siyah uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı.

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Özgü Namal’ın son haline bakın! İmaj değiştirince kimse tanıyamadı! Önce saçlarını...

Ünlü oyuncunun yeni imajını bazı takipçileri tarafından beğenilirken, bir kısmı eski halinin Namal'a daha çok yakıştığını savundu.

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Özgü Namal’ın son haline bakın! İmaj değiştirince kimse tanıyamadı! Önce saçlarını...

İşte Özgü Namal'ın son hali...