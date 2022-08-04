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Özgü Kaya'nın ilişki karmaşası! ‘Bir şey olursa görürsünüz’

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, Burak Serdar Şanal ile iki yıllık ilişkisini kısa süre önce sonlandırmıştı. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen oyuncu, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'le baş başa yemek yemesi hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 10:00
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Özgü Kaya’nın ilişki karmaşası! ‘Bir şey olursa görürsünüz’

2019 yılında 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşk dönüşen Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, sosyal medyada aşklarını ilan etmişti. Instagram hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan çift geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı.

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Özgü Kaya’nın ilişki karmaşası! ‘Bir şey olursa görürsünüz’

Şimdilerde dinlenen ve yaz aylarının tadını çıkaran Özgü Kaya, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Spor sonrası mağazaları dolaşan Kaya, "Mağazalara bakıyorum" diye konuştu.

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Özgü Kaya’nın ilişki karmaşası! ‘Bir şey olursa görürsünüz’

Başrolünde oynadığı 'Üç Kız Kardeş' dizisinin çekimlerinin yakında başlayacağından bahseden oyuncu, "Arayı ailemle zaman geçirerek değerlendirdim. Yakın zamanda çekimlerimizi de başlayacak, dinleniyorum" dedi.

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Özgü Kaya’nın ilişki karmaşası! ‘Bir şey olursa görürsünüz’

"BEKAR VE MUTLUYUM"

Meslektaşı Burak Serdar Şanal'la biten ilişkisiyle alakalı konuşan Kaya, "Güzel giden bir ilişki vardı, bitti. Her ilişki gibi. Şu an bekar ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Özgü Kaya’nın ilişki karmaşası! ‘Bir şey olursa görürsünüz’

MAHMUT KIRMIZIGÜL SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Güzel oyuncu, "Mahmut Kırmızıgül'le ile baş başa yemek yemişsiniz. İlişki mi, iş toplantısı mı?" sorusuna, "Şu an bekar ve mutluyum. Bir şey söylemeyeyim özel hayatımla ilgili. Biriyle bir şey olursa görürsünüz" yanıtını verdi.