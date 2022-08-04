04 Ağustos 2022, Perşembe
Özgü Kaya'nın ilişki karmaşası! ‘Bir şey olursa görürsünüz’
Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, Burak Serdar Şanal ile iki yıllık ilişkisini kısa süre önce sonlandırmıştı. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen oyuncu, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'le baş başa yemek yemesi hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 10:00
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