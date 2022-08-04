Özgü Kaya’nın ilişki karmaşası! ‘Bir şey olursa görürsünüz’

MAHMUT KIRMIZIGÜL SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Güzel oyuncu, "Mahmut Kırmızıgül'le ile baş başa yemek yemişsiniz. İlişki mi, iş toplantısı mı?" sorusuna, "Şu an bekar ve mutluyum. Bir şey söylemeyeyim özel hayatımla ilgili. Biriyle bir şey olursa görürsünüz" yanıtını verdi.