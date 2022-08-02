Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu’nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...

"İNŞALLAH KISA SÜREDE EVLENİRSİNİZ"

İkili, mayıs ayında da Fransa tatiline çıkmıştı. Paris'i karış karış gezen sevgililer, Instagram'dan fotoğraf yayınlamayı da ihmal etmemişti. Çok konuşulan gönderisine "İyi bayramlar, çok sevdiklerinizle" notunu yazıp, nazar boncuğu emojisi ekleyen Özge Ulusoy'a; "Çok tatlısınız", "Çok mutlu olmanızı istiyorum" ve "Çok yakışıyorsunuz, inşallah en kısa sürede evlenirsiniz" yorumları gelmişti.