02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...

Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...

Özge Ulusoy yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülenince ne yapacağını şaşırdı. Mekandan ayrı ayrı çıkan çift, ne yaptıysa görüntülenmekten kaçamadı. Mekandan iş insanının cipine binerek ayrılan Ulusoy, kendisinden önce dışarıya çıkan sevgilisini biraz ilerideki İETT durağından alırken, ikilinin anlamsız çabası boşa çıktı.

Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 11:34
  • 1
  • 8
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu’nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...

Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette Faruk Çolakoğlu ile mutluluk fotoğraflarını, 2.1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan ünlü manken, "İyi ki... Doğum günün kutlu olsun diğer yarım, sevdiğim bey" ifadelerini kullanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu’nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...

"İNŞALLAH KISA SÜREDE EVLENİRSİNİZ"

İkili, mayıs ayında da Fransa tatiline çıkmıştı. Paris'i karış karış gezen sevgililer, Instagram'dan fotoğraf yayınlamayı da ihmal etmemişti. Çok konuşulan gönderisine "İyi bayramlar, çok sevdiklerinizle" notunu yazıp, nazar boncuğu emojisi ekleyen Özge Ulusoy'a; "Çok tatlısınız", "Çok mutlu olmanızı istiyorum" ve "Çok yakışıyorsunuz, inşallah en kısa sürede evlenirsiniz" yorumları gelmişti.

  • 3
  • 8
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu’nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...

BİRLİKTE GELDİLER, AYRI AYRI ÇIKTILAR

Uzun süredir birlikte olan Faruk Çolakoğlu ile Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekandaydı. Restoranın ön tarafındaki bahçe yerine içeride gözlerden uzaktaki bir masaya oturan çift, çıkışta ise objektiflere görüntü vermemek için birlikte geldikleri mekandan ayrı ayrı çıkma kararı aldı.

  • 4
  • 8
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu’nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...

İETT DURAĞINDA BEKLEDİ

İçeride yaklaşık iki saat geçirip, yemek yiyen ikiliden önce iş insanı, tek başına dışarı çıktı ve İETT durağında beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra mekanın önüne gelen ve Çolakoğlu'nun cipine hızlıca binen Ulusoy, bu sırada konumunu belirten iş insanının imdadına yetişti.

  • 5
  • 8
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu’nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...

ANLAMSIZ ÇABA!

Özge Ulusoy, biraz ileride bulunan otobüs durağında beklediğini söyleyen sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nu kullandığı araca aldı. Basın mensuplarına yakalanmamak için çabaları suya düşen ve objektiflere birlikte görüntü vermek zorunda kalan çiftin bu tavrı kafaları karıştırdı.