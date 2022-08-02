02 Ağustos 2022, Salı
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun kaçış planı tutmadı! Ne yaptıysa olmadı...
Özge Ulusoy yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülenince ne yapacağını şaşırdı. Mekandan ayrı ayrı çıkan çift, ne yaptıysa görüntülenmekten kaçamadı. Mekandan iş insanının cipine binerek ayrılan Ulusoy, kendisinden önce dışarıya çıkan sevgilisini biraz ilerideki İETT durağından alırken, ikilinin anlamsız çabası boşa çıktı.
Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 11:34
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