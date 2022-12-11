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Haberler Galeri Özge Ulusoy o yorumlara isyan etti! “Allah’tan korkun biraz!” Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan tokat gibi cevap

Özge Ulusoy o yorumlara isyan etti! “Allah’tan korkun biraz!” Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan tokat gibi cevap

Ünlü model Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara Çankaya'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpmasıyla yaşamını yitirmişti. Cenaze esnasında gözyaşı döken Özge Ulusoy, törene makyajlı katıldığına dair eleştirilere sert bir dille cevap verdi. İşte Özge Ulusoy'un sosyal medya hesabından vicdansız yorumlara verdiği tokat gibi cevap!

Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 11:28
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Özge Ulusoy o yorumlara isyan etti! “Allah’tan korkun biraz!” Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan tokat gibi cevap

Özge Ulusoy, geçen hafta acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Ünlü mankenin 73 yaşındaki babası, Emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cenaze esnasında gözyaşı döken Özge Ulusoy, törene makyajlı katıldığına dair eleştirilere tokat gibi yanıt verdi.

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Özge Ulusoy o yorumlara isyan etti! “Allah’tan korkun biraz!” Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan tokat gibi cevap

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık Pazar günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.

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Özge Ulusoy o yorumlara isyan etti! “Allah’tan korkun biraz!” Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan tokat gibi cevap

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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Özge Ulusoy o yorumlara isyan etti! “Allah’tan korkun biraz!” Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan tokat gibi cevap

Haydar Ulusoy için Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde cenaze töreni gerçekleşti. Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, "Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz.

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Özge Ulusoy o yorumlara isyan etti! “Allah’tan korkun biraz!” Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan tokat gibi cevap

"YAŞAYAN BİR MELEKTİ"

Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu.