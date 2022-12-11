11 Aralık 2022, Pazar
Özge Ulusoy o yorumlara isyan etti! “Allah’tan korkun biraz!” Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan tokat gibi cevap
Ünlü model Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara Çankaya'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpmasıyla yaşamını yitirmişti. Cenaze esnasında gözyaşı döken Özge Ulusoy, törene makyajlı katıldığına dair eleştirilere sert bir dille cevap verdi. İşte Özge Ulusoy'un sosyal medya hesabından vicdansız yorumlara verdiği tokat gibi cevap!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 11:28
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