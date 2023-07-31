31 Temmuz 2023, Pazartesi
Özge Ulusoy 'Ne estetiği bol su içiyorum' dedi alay konusu oldu
Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy estetik sonrası yaşadığı değişimle gündem olmuştu. Operasyonlar sonrası bambaşka biri olan Ulusoy'u görenler "Kendine ne yaptın?" dese de ünlü model bir müdahalede bulunmadığında ısrarlı. Özge Ulusoy "Ne estetiği bol su içiyorum" deyince eski halleri gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:17
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