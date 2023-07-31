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Özge Ulusoy 'Ne estetiği bol su içiyorum' dedi alay konusu oldu

Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy estetik sonrası yaşadığı değişimle gündem olmuştu. Operasyonlar sonrası bambaşka biri olan Ulusoy'u görenler "Kendine ne yaptın?" dese de ünlü model bir müdahalede bulunmadığında ısrarlı. Özge Ulusoy "Ne estetiği bol su içiyorum" deyince eski halleri gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:17
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Özge Ulusoy ’Ne estetiği bol su içiyorum’ dedi alay konusu oldu

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve ardından podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy, son günlerde değişimiyle gündemde.

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Özge Ulusoy ’Ne estetiği bol su içiyorum’ dedi alay konusu oldu

'NE GEREK VARDI ÖZGE HANIM?'

Güzellik merkezinde yüzüne işlem yaptıran Ulusoy'un fotoğraflarına, "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Ne gerek vardı Özge Hanım, önceki haliniz çok çok güzeldi", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" gibi yorumlar yapılmıştı.

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Özge Ulusoy ’Ne estetiği bol su içiyorum’ dedi alay konusu oldu

Özge Ulusoy ise estetik yaptırmadığı iddiasında. Güzellik sırrını açıklayan Ulusoy "Her ne kadar 'çok estetik yaptırdı' deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum."

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Özge Ulusoy ’Ne estetiği bol su içiyorum’ dedi alay konusu oldu

"Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" deyince sosyal medyanın diline düştü.

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Özge Ulusoy ’Ne estetiği bol su içiyorum’ dedi alay konusu oldu

Özge Ulusoy'un eski halleri ve geçmişten bugüne değişimi sosyal medyada paylaşılarak "Valla bende günde iki buçuk litre su içiyorum ama elmacık kemiklerime daha etki etmedi" yorumları yapıldı.