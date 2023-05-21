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Haberler Galeri Özge Özpirinçci ve kızının dansı sosyal medyayı salladı! "Milyonlarca kere izleyebilirim"

Özge Özpirinçci ve kızının dansı sosyal medyayı salladı! "Milyonlarca kere izleyebilirim"

Özge Özpirinçci uzun yıllardır aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile 2021 yılında nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra kızları Mercan'ı kucağına almıştı. Mercan'ı kameralardan uzak büyüten güzel oyuncu son dönemde kızıyla paylaşımlar yapmaya başladı. Özpirinci son olarak Mercan ile evdeki eğlenceli anlarını paylaştı kısa sürede gündem oldu. Anne - kıza kısa sürede yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 17:24 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 17:27
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Özge Özpirinçci ve kızının dansı sosyal medyayı salladı! Milyonlarca kere izleyebilirim

Özge Özpirinçci ile kızı Mercan'ın eğlendiği anlar sosyal medyayı salladı! Ünlülerden anne - kıza mesaj yağdı Hazal Kaya, "Sizi yiyeceğim" yorumuyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özge Özpirinçci ve kızının dansı sosyal medyayı salladı! Milyonlarca kere izleyebilirim

Set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

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Özge Özpirinçci ve kızının dansı sosyal medyayı salladı! Milyonlarca kere izleyebilirim

Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.

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Özge Özpirinçci ve kızının dansı sosyal medyayı salladı! Milyonlarca kere izleyebilirim

Kızıyla evde çektiği eğlenceli bir videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Özge Özpirinçci kısa sürede gündem oldu.

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Özge Özpirinçci ve kızının dansı sosyal medyayı salladı! Milyonlarca kere izleyebilirim

Sosyal medyada anne - kıza yorum yağdı.