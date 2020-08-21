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Özge Gürel ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Can Yaman'la rol aldığı diziyle yeniden ekrana dönen ve son günlerin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Özge Gürel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, Can Yaman'la aralarında yakaladıkları uyumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan makyajsız fotoğrafını paylaşan Özge Gürel'in fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Özge Gürel'in sıfır makyaj hali...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 15:47
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Özge Gürel ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özge Gürel, Can Yaman'la aralarındaki uyumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan makyajsız fotoğrafını paylaşan Özge Gürel'in fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Özge Gürel'in sıfır makyaj hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özge Gürel ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Sertap Erener

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Özge Gürel ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Sertap Erener

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Özge Gürel ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Sertap Erener

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Özge Gürel ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Fahriye Evcen