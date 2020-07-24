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Özge Gürel makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Özge Gürel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sempatik tavırlarıyla ve oyunculuğuyla adından söz ettiren güzel oyuncu Can Yaman'la aralarındaki uyumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan makyajsız fotoğrafını paylaşan Özge Gürel'in fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Özge Gürel'in sıfır makyaj hali...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 18:19
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Özge Gürel makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özge Gürel, Can Yaman'la aralarındaki uyumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan makyajsız fotoğrafını paylaşan Özge Gürel'in fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Özge Gürel'in sıfır makyaj hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özge Gürel makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Ebru Gündeş

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Özge Gürel makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Ebru Gündeş

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Özge Gürel makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı
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Özge Gürel makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Neslihan Atagül