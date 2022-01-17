17 Ocak 2022, Pazartesi
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun düğün tarihi belli oldu! Hazırlıklar için kesenin ağzını açtı
Dizi setinde tanışan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, aşk yaşamaya başlamıştı. Yakışıklı oyuncu Gürel'e geçtiğimiz ekim ayında evlenme teklifi etmişti. 6 yıldır birlikte olan çiftten güzel haber geldi. "Evet" yanıtını alan Serkan Çayoğlu hazırlıklara başladı. Düğün tarihi belli olan çift, yeni evleri için kesenin ağzını açtı.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:18
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