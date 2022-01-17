Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun düğün tarihi belli oldu! Hazırlıklar için kesenin ağzını açtı

6 MİLYON LİRAYA ALDIĞI EVDE YAŞACAKLAR

Oyuncunun Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev satın alarak tadilata soktuğu, 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre yeniden dizayn için ise yaklaşık 350 bin liralık bir masraf yapacağı konuşuluyor.