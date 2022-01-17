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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun düğün tarihi belli oldu! Hazırlıklar için kesenin ağzını açtı

Dizi setinde tanışan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, aşk yaşamaya başlamıştı. Yakışıklı oyuncu Gürel'e geçtiğimiz ekim ayında evlenme teklifi etmişti. 6 yıldır birlikte olan çiftten güzel haber geldi. "Evet" yanıtını alan Serkan Çayoğlu hazırlıklara başladı. Düğün tarihi belli olan çift, yeni evleri için kesenin ağzını açtı.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:18
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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun düğün tarihi belli oldu! Hazırlıklar için kesenin ağzını açtı

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ikilisinden güzel haber geldi.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun düğün tarihi belli oldu! Hazırlıklar için kesenin ağzını açtı

6 yıldır birlikte olan çift, nikah masasına oturma kararı aldı.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun düğün tarihi belli oldu! Hazırlıklar için kesenin ağzını açtı

EVLERİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Serkan Çayoğlu'nun oturacakları yeni evleri için şimdiden hazırlık yapmaya başladığı ve kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun düğün tarihi belli oldu! Hazırlıklar için kesenin ağzını açtı

6 MİLYON LİRAYA ALDIĞI EVDE YAŞACAKLAR

Oyuncunun Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev satın alarak tadilata soktuğu, 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre yeniden dizayn için ise yaklaşık 350 bin liralık bir masraf yapacağı konuşuluyor.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun düğün tarihi belli oldu! Hazırlıklar için kesenin ağzını açtı

HAZİRANDA DÜĞÜN VAR

Serkan Çayoğlu 6 yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'e geçtiğimiz ekim ayında evlenme teklifi etmişti. Çiftin haziran ayında evlenecekleri öğrenildi.