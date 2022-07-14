14 Temmuz 2022, Perşembe
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu ‘evet’ dedi! Çiftin mutluluk karelerine beğeni yağdı! İşte çiçeği burnunda evli Serkan ve Özge...
Ünlü oyuncu Özge Gürel ve meslektaşı Serkan Çayoğlu dünyaevine girdi! 'Kiraz Mevsimi' isimle dizide tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçen ay sade bir törenle nişanlanmıştı. Yıllardır süren birliktelikleriyle bilinen oyuncu çift bugün Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'da "hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde 'evet'" dedi. Özge Gürel gelinlik seçimiyle beğeni toplarken ünlü çiftin düğün fotoğraflarına sosyal medya kullanıcıları övgü yorumları yağdırdı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.07.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 21:16
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