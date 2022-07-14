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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu ‘evet’ dedi! Çiftin mutluluk karelerine beğeni yağdı! İşte çiçeği burnunda evli Serkan ve Özge...

Ünlü oyuncu Özge Gürel ve meslektaşı Serkan Çayoğlu dünyaevine girdi! 'Kiraz Mevsimi' isimle dizide tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçen ay sade bir törenle nişanlanmıştı. Yıllardır süren birliktelikleriyle bilinen oyuncu çift bugün Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'da "hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde 'evet'" dedi. Özge Gürel gelinlik seçimiyle beğeni toplarken ünlü çiftin düğün fotoğraflarına sosyal medya kullanıcıları övgü yorumları yağdırdı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.07.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 21:16
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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu ‘evet’ dedi! Çiftin mutluluk karelerine beğeni yağdı! İşte çiçeği burnunda evli Serkan ve Özge...

Birlikte başrolü paylaştıkları Kiraz Mevsimi dizisi setinde tanışan ve 7 sene sonra evlilik için ilk adımı atma kararı alan ünlü çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçen günlerde nişanlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu ‘evet’ dedi! Çiftin mutluluk karelerine beğeni yağdı! İşte çiçeği burnunda evli Serkan ve Özge...

Aile arasında sade bir törenle nişanlanan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu ‘evet’ dedi! Çiftin mutluluk karelerine beğeni yağdı! İşte çiçeği burnunda evli Serkan ve Özge...

NİKAH MASASINA OTURDULAR

Oyuncu çift, bugün Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'da nikah masasına oturdu.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu ‘evet’ dedi! Çiftin mutluluk karelerine beğeni yağdı! İşte çiçeği burnunda evli Serkan ve Özge...

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü çiftin düğün fotoğrafları büyük beğeni topladı.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu ‘evet’ dedi! Çiftin mutluluk karelerine beğeni yağdı! İşte çiçeği burnunda evli Serkan ve Özge...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğraflar, binlerce yorum ve beğeni aldı.