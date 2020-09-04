04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özge Gürel de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Özge Gürel de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Özge Gürel, sosyal medyayı salladı... Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren Özge Gürel ekranların vazgeçilmez oyuncularından olurken rol arkadaşı Can Yaman'la yakaladıkları uyum da dikkat çekti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özge Gürel de estetik harikası çıktı. Gürel hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce inanamadı. İşte Özge Gürel'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 17:44
  • 1
  • 88
Özge Gürel de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özge Gürel, Can Yaman'la aralarındaki uyumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özge Gürel hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Özge Gürel'in estetik yaptırmadan önceki hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 88
Özge Gürel de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Hande Erçel

  • 3
  • 88
Özge Gürel de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Hande Erçel

  • 4
  • 88
Özge Gürel de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Hande Erçel

  • 5
  • 88
Özge Gürel de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Hande Erçel