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Haberler Galeri Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti! Şok rapor ortaya çıktı

Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti! Şok rapor ortaya çıktı

Eski futbolcu Özer Hurmacı ve eşi Mihriban Hurmacı'nın darp davasında yeni gelişme yaşandı. "Eşe karşı basit yaralama" suçundan yargılanan çiftin karşılıklı olarak 1 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Mihriban Hurmacı'nın eşi tarafından darbedildiğini iddia etmeden önce alınan pedagog raporu ortaya çıktı. İddiaya göre öfkesini kontrol edemeyen Mihriban Hurmacı çocuklarına şiddet uyguladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2022 09:44
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Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti! Şok rapor ortaya çıktı

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor forması giyen eski futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı hakkında 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla boşanma davası açmıştı. Çifti, geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçti. Mihriban Hurmancı, eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini iddia etmişti.

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Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti! Şok rapor ortaya çıktı

BOŞANMA VE ŞİDDET DAVASI AÇTI

Özeer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti! Şok rapor ortaya çıktı

Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

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Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti! Şok rapor ortaya çıktı

20 MİLYONLUK DAVA

Mihriban Hurmacı tekrardan Aile Mahkemesi'nde başvurarak 20 Milyonluk boşanma davası açtı. Hurmacı aynı zamanda 100 bin TL nafaka talep etti.

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Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti! Şok rapor ortaya çıktı

Mahkeme, Özer Hurmacı'nın dava süresince 33 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.