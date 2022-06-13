Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti! Şok rapor ortaya çıktı

Eski futbolcu Özer Hurmacı ve eşi Mihriban Hurmacı'nın darp davasında yeni gelişme yaşandı. "Eşe karşı basit yaralama" suçundan yargılanan çiftin karşılıklı olarak 1 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Mihriban Hurmacı'nın eşi tarafından darbedildiğini iddia etmeden önce alınan pedagog raporu ortaya çıktı. İddiaya göre öfkesini kontrol edemeyen Mihriban Hurmacı çocuklarına şiddet uyguladı. İşte detaylar...