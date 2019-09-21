Özcan Deniz'in sır gibi saklanan kardeşi ortaya çıktı!

Özcan Deniz son zamanların en çok konuşulan isimlerin başında gelmeye devam ediyor. İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran ve hayran sayısını milyonlara çıkaran Özcan Deniz'in hiç görüşmediği kardeşi Gülcan Deniz yıllar sonra ortaya çıktı. Özcan Deniz'in kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz, yardıma ihtiyacı olduğunu ancak abisinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. İşte Özcan Deniz'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi ve ünlülerin kardeşleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





