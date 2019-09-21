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Özcan Deniz'in sır gibi saklanan kardeşi ortaya çıktı!

Özcan Deniz son zamanların en çok konuşulan isimlerin başında gelmeye devam ediyor. İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran ve hayran sayısını milyonlara çıkaran Özcan Deniz'in hiç görüşmediği kardeşi Gülcan Deniz yıllar sonra ortaya çıktı. Özcan Deniz'in kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz, yardıma ihtiyacı olduğunu ancak abisinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. İşte Özcan Deniz'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi ve ünlülerin kardeşleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 06:57
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Özcan Deniz'in sır gibi saklanan kardeşi ortaya çıktı!

47 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in geçen yıl kanserden vefat eden babası Sadık Deniz'in eski eşinden olan 22 yaşındaki kızı Gülcan Deniz, yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi.

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Özcan Deniz'in sır gibi saklanan kardeşi ortaya çıktı!

Sabah gazetesinin haberine göre; kalp hastası genç kız, abisi Özcan Deniz'den tedavisi için destek istedi.

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Özcan Deniz'in sır gibi saklanan kardeşi ortaya çıktı!

'ANNEM DE AĞIR HASTA'

Gülcan Deniz, şunları söyledi:

"Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum.

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Özcan Deniz'in sır gibi saklanan kardeşi ortaya çıktı!

Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla birlikte beni de öldürdü."

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Özcan Deniz'in sır gibi saklanan kardeşi ortaya çıktı!

BİR YIL ÖNCE VEFAT ETTİ

Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'i geçen yıl Temmuz ayında kaybetmişti.