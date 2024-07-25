Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in annesine bakın! 5 yıl önce ayrıldılar! Meğerse ikinci evliliği...

Mert Turak, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Özcan Deniz, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Deniz, şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Tam 3 kez evlenen oyuncunun Kuzey isminde bir de oğlu bulunuyor. Sevimliliğiyle dikkat çeken Kuzey'in son halini görenler, 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor. İşte Özcan Deniz'İn ikinci eşinden olan oğlu...