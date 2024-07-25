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Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in annesine bakın! 5 yıl önce ayrıldılar! Meğerse ikinci evliliği...

Mert Turak, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Özcan Deniz, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Deniz, şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Tam 3 kez evlenen oyuncunun Kuzey isminde bir de oğlu bulunuyor. Sevimliliğiyle dikkat çeken Kuzey'in son halini görenler, 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor. İşte Özcan Deniz'İn ikinci eşinden olan oğlu...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:25 Güncelleme: 25.07.2024 09:25
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Özcan Deniz’in oğlu Kuzey’in annesine bakın! 5 yıl önce ayrıldılar! Meğerse ikinci evliliği...

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı.

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Özcan Deniz’in oğlu Kuzey’in annesine bakın! 5 yıl önce ayrıldılar! Meğerse ikinci evliliği...

Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük olan Samar Dadgar ile geçtiğimiz ocak ayında dünya evine girmişti.

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Özcan Deniz’in oğlu Kuzey’in annesine bakın! 5 yıl önce ayrıldılar! Meğerse ikinci evliliği...

Geçmişten bugüne 3 evlilik geçiren Deniz'in oğlunun son hali de merak edildi. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Kuzey, büyüdü. İşte Özcan Deniz başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Özcan Deniz’in oğlu Kuzey’in annesine bakın! 5 yıl önce ayrıldılar! Meğerse ikinci evliliği...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN KIZI DERİN BEŞİKÇİOĞLU

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Özcan Deniz’in oğlu Kuzey’in annesine bakın! 5 yıl önce ayrıldılar! Meğerse ikinci evliliği...