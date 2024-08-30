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Özcan Deniz'in küçük kardeşinden şoke eden sözler! 'Kariyerine veda edecekti' Tehdit ettiği video...

Kendisinden 4 yaş küçük eşi Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar bitmek bilmiyor. Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlik, uzun süredir magazin dünyasının gündeminde yer alıyordu. Bu tartışmalara, Özcan Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 14:23
Özcan Deniz’in küçük kardeşinden şoke eden sözler! ’Kariyerine veda edecekti’ Tehdit ettiği video...

Şu sıralar Kızıl Goncalar dizisinde Dr. Levent Alkanlı karakterine hayat veren Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle günlerdir magazin gündeminde...

Özcan Deniz’in küçük kardeşinden şoke eden sözler! ’Kariyerine veda edecekti’ Tehdit ettiği video...

Geçen yıl sürpriz bir şekilde İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturan Deniz, menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, tüm bunların ardından patlayan olaylarla gündeme oturdu.

Özcan Deniz’in küçük kardeşinden şoke eden sözler! ’Kariyerine veda edecekti’ Tehdit ettiği video...

Yurda Güler, ağabeyi Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ile ilgili şunları söyledi:

"Birinci evliliği bitmeden, İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı hiç tasvip etmedik. Türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerle bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı. Hep beraber yaşadık!"

Özcan Deniz’in küçük kardeşinden şoke eden sözler! ’Kariyerine veda edecekti’ Tehdit ettiği video...

ÖZCAN DENİZ'DEN YANIT!

Özcan Deniz, bu açıklamanın ardından Instagram sayfasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Deniz, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Evet Yurda Hanım! Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin.Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve o birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor"

Özcan Deniz’in küçük kardeşinden şoke eden sözler! ’Kariyerine veda edecekti’ Tehdit ettiği video...

EN KÜÇÜK KARDEŞ İLK KEZ KONUŞTU

Deniz ailesinde yaşanan son gelişmeler, magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırdı. Bu süreçte, ailenin en küçük kızı Sibel Semerci de sessizliğini bozarak konuya dair ilk açıklamalarını yaptı.