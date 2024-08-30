30 Ağustos 2024, Cuma
Özcan Deniz'in küçük kardeşinden şoke eden sözler! 'Kariyerine veda edecekti' Tehdit ettiği video...
Kendisinden 4 yaş küçük eşi Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar bitmek bilmiyor. Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlik, uzun süredir magazin dünyasının gündeminde yer alıyordu. Bu tartışmalara, Özcan Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.08.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 14:23