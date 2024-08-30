Özcan Deniz’in küçük kardeşinden şoke eden sözler! ’Kariyerine veda edecekti’ Tehdit ettiği video...

Yurda Güler, ağabeyi Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ile ilgili şunları söyledi:

"Birinci evliliği bitmeden, İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı hiç tasvip etmedik. Türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerle bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı. Hep beraber yaşadık!"