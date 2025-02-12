12 Şubat 2025, Çarşamba
Özcan Deniz'in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...
Deniz ailesine sular durulmuyor! Kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz'in bu evlilik yüzünden ailesiyle çeşitli sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, önce menajerliğini yapan abisiyle yollarını ayırdı, ardından da kız kardeşiyle ciddi bir tartışma yaşadı. Son olarak, Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, şoke eden iddialarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:50