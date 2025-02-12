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Özcan Deniz'in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

Deniz ailesine sular durulmuyor! Kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz'in bu evlilik yüzünden ailesiyle çeşitli sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, önce menajerliğini yapan abisiyle yollarını ayırdı, ardından da kız kardeşiyle ciddi bir tartışma yaşadı. Son olarak, Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, şoke eden iddialarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:50
Özcan Deniz’in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ilk evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayınca 2023 yılında sürpriz bir şekilde kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.

Özcan Deniz’in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

Ancak, Özcan Deniz'in ailesinin bu evliliğe sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Eşi ve ailesi arasında kalan Deniz, başta menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırma kararı aldı. Ercan Deniz'in ardından, ünlü oyuncunun kız kardeşi Yurda Güler de konuya dahil olarak sert açıklamalarda bulundu.

Özcan Deniz’in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

"FİLMLERE FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELMİŞ"

Yurda Güler, "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık!" Samar Dadgar'a yönelik olarak şeklinde bir paylaşım yaptı.

Özcan Deniz’in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

Bu sözlere sinirlenen Özcan Deniz de sosyal medya üzerinden "Akşamı bekle" diyerek kardeşini tehdit etti.

Özcan Deniz’in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Demir, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özcan Deniz’in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Demir, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özcan Deniz’in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

"ANNEMİ EVDEN ATTI KARDEŞİMİ DÖVDÜ"

Demir, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" dedi.

Özcan Deniz’in kardeşinden ortalığı karıştıracak sözler! Çocuğunun gözleri önünde...

Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz ise iddialara yanıt vermedi.