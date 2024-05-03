Özcan Deniz'in ilk eşini gören şaşırdı! 3 kez evlendi! Özgü Namal'ın rol arkadaşı...

Özgü Namal ile kamera karşısına geçen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, ve Mert Turak gibi isimlerle başarılı işlere imza atarken, oyuncunun eski eşleri merak edildi. 3 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz'in ilk eşini duyanlar şaşkına döndü. İşte haberin detayları...