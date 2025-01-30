Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile sorunlar yaşamıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.