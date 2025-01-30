30 Ocak 2025, Perşembe
Özcan Deniz'in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Özcan Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, geçmişte menajerliğini yaptığı ağabeyi ile iş ve özel hayatındaki bağını koparmak için ortağı olduğu Deniz Film şirketini devretmişti. Deniz, X ve YouTube adreslerinin haksız şekilde elinden alındığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:40