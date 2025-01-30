30 Ocak 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Özcan Deniz'in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Özcan Deniz'in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Özcan Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, geçmişte menajerliğini yaptığı ağabeyi ile iş ve özel hayatındaki bağını koparmak için ortağı olduğu Deniz Film şirketini devretmişti. Deniz, X ve YouTube adreslerinin haksız şekilde elinden alındığını açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:40
Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Ailesiyle yaşadığı krizle gündeme gelen şarkıcı Özcan Deniz, şimdi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla magazin manşetlerinde yerini aldı.

Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile sorunlar yaşamıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.

Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Deniz'in sosyal medya hesaplarının kontrolü, ağabeyinin sahibi olduğu Deniz Film'e aitti.

Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim.

Özcan Deniz’in hesapları elinden alındı! Eski menajeri abisiyle sorunlar yaşıyordu...

Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.