Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

Eşiyle birlikte yer aldığı kareleri peş peşe paylaşan Dadgar, kutlama mesajına ''2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın.'' notunu düştü.