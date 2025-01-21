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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan Kuzey isminde bir oğlu olan Özcan Deniz, bundan 2 yıl önce de İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, şimdi ise sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla gündeme oturdu. Dadgar'ın 9 sene önce notuyla Instagram'dan paylaştığı fotoğraf, akıllara 'Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı aldattı mı?' sorusunu getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:35
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündem olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İranlı modacı eşi Samar Dadgar ile evliliklerinin 2. yılını kutladı.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

Eşiyle birlikte yer aldığı kareleri peş peşe paylaşan Dadgar, kutlama mesajına ''2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın.'' notunu düştü.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

Dadgar'ın Instagram paylaşımlarında yer alan bir kare ise takipçilerinden gözünden kaçmadı.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

Dadgar, "9 sene önce mutfakta yemek yerken Özcan'ın beni çektiği ilk fotoğraf" mesajını yazdığı fotoğrafla kafa karıştırdı.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

Özcan Deniz, 8 Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş, 26 Haziran 2019 tarihinde de tek celsede boşanmıştı.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

Dadgar'ın paylaşımı, Özcan Deniz'in Feyza Aktan'ı o dönem Dadgar ile aldattığı iddiasını gündeme getirdi.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

Samar Dadgar da bir takipçisinden gelen "Nasıl 9 sene? O zamandan mı tanışıyorsunuz?" sorusuna cevap vererek "Herkesin sorduğu soruyu cevaplıyorum.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

"9 SENE ÖNCE TANIŞTIK"

9 sene önce tanıştık 6 ay arkadaşlık ettik sonra yıllarca görüşmedik. 4-5 sene önce tekrar görüşmeye başladık 2,5 sene sevgili olduk. 2 senedir evliyiz özet olarak. Herkes rahatlamışsa dağılabiliriz" dedi.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...

ESKİ EŞİYLE ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Aktan'ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığını öne süren Deniz, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan'ın ise hakaretlerine maruz kaldığını iddia etmişti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Feyza Aktan'ın 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından, şüpheli Eda Aktan'ın ise 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.