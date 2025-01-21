21 Ocak 2025, Salı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 9 sene önce...
2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan Kuzey isminde bir oğlu olan Özcan Deniz, bundan 2 yıl önce de İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, şimdi ise sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla gündeme oturdu. Dadgar'ın 9 sene önce notuyla Instagram'dan paylaştığı fotoğraf, akıllara 'Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı aldattı mı?' sorusunu getirdi.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:35