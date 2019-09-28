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Özcan Deniz'in boşandığı eşinden şok sözler!

Özcan Deniz'in eski eşi ünlü oyuncu hakkında demediğini bırakmadı... İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile milyonları kendisine hayran eden Özcan Deniz gündemi sallamaya devam ediyor. İstanbullu Gelin'in final yapmasının ardından, özel hayatıyla gündeme gelen ve Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce de evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin çok şaşıracağınız eski eşleri...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 07:18
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Özcan Deniz'in boşandığı eşinden şok sözler!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanması gündeme bomba gibi düştü. Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

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Özcan Deniz'in boşandığı eşinden şok sözler!

İşte başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen eşleri..

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Özcan Deniz'in boşandığı eşinden şok sözler!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Özcan Deniz'in boşandığı eşinden şok sözler!

Seda Sayan-Sinan Engin

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Özcan Deniz'in boşandığı eşinden şok sözler!