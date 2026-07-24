Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu
Sanatçı Özcan Deniz'in kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, mal varlığına yönelik haksız tasarrufta bulunulduğunu öne sürerek kızı Yurda Deniz ile damadı Murat Gürler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan gerilim yargıya taşındı. Anne Kadriye Deniz ile kızı Yurda Deniz arasındaki aile krizi, savcılığa yapılan suç duyurusuyla yeni bir aşamaya geçti.
KADRİYE DENİZ'DEN KIZI VE DAMADINA SUÇ DUYURUSU
Hürriyet'in haberine göre, meme kanseri tedavisi gören Kadriye Deniz, malvarlığına ilişkin haksız tasarrufta bulunulduğunu iddia ederek kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
DİLEKÇEDE PSİKOLOJİK BASKI İDDİASI
Kadriye Deniz'in avukatı İrem Demir Kural tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin hastalığı ve tedavi süreci nedeniyle hem fiziksel hem de ruhsal açıdan korunmaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Dilekçede, Kadriye Deniz'in psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel müdahale niteliğindeki eylemlere maruz kaldığı iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel müdahale niteliğindeki eylemlere maruz kalan müvekkilin can ve beden bütünlüğünün sağlanması adına, Yurda Deniz ile Murat Gürler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz."
Aile içinde uzun süredir devam eden gerilim daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Yurda Deniz, annesi Kadriye Deniz'in hastalık sürecinde yaptığı açıklamalarda ağabeyi Özcan Deniz'i eleştiren ifadeler kullanmıştı. Son gelişmeyle birlikte aile arasındaki anlaşmazlık hukuki sürece taşınmış oldu.
"AİLE DEĞİL, ŞEBEKE GİBİLER"
Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı krize ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. GÜNAYDIN'dan Sinan Özedincik'e konuşan sanatçı, ailesi için "Aile değil, şebeke gibiler" ifadelerini kullanarak, abisi Ercan Deniz'in yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığını usulsüz şekilde üzerine geçirdiğini ve 35 yıllık emeğini elinden aldığını öne sürdü.