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Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sanatçı Özcan Deniz'in kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, mal varlığına yönelik haksız tasarrufta bulunulduğunu öne sürerek kızı Yurda Deniz ile damadı Murat Gürler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu 1

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan gerilim yargıya taşındı. Anne Kadriye Deniz ile kızı Yurda Deniz arasındaki aile krizi, savcılığa yapılan suç duyurusuyla yeni bir aşamaya geçti.

Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu 2

KADRİYE DENİZ'DEN KIZI VE DAMADINA SUÇ DUYURUSU

Hürriyet'in haberine göre, meme kanseri tedavisi gören Kadriye Deniz, malvarlığına ilişkin haksız tasarrufta bulunulduğunu iddia ederek kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu 3

DİLEKÇEDE PSİKOLOJİK BASKI İDDİASI

Kadriye Deniz'in avukatı İrem Demir Kural tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin hastalığı ve tedavi süreci nedeniyle hem fiziksel hem de ruhsal açıdan korunmaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Dilekçede, Kadriye Deniz'in psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel müdahale niteliğindeki eylemlere maruz kaldığı iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel müdahale niteliğindeki eylemlere maruz kalan müvekkilin can ve beden bütünlüğünün sağlanması adına, Yurda Deniz ile Murat Gürler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz."

Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu 4

Aile içinde uzun süredir devam eden gerilim daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Yurda Deniz, annesi Kadriye Deniz'in hastalık sürecinde yaptığı açıklamalarda ağabeyi Özcan Deniz'i eleştiren ifadeler kullanmıştı. Son gelişmeyle birlikte aile arasındaki anlaşmazlık hukuki sürece taşınmış oldu.

Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu 5

"AİLE DEĞİL, ŞEBEKE GİBİLER"

Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı krize ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. GÜNAYDIN'dan Sinan Özedincik'e konuşan sanatçı, ailesi için "Aile değil, şebeke gibiler" ifadelerini kullanarak, abisi Ercan Deniz'in yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığını usulsüz şekilde üzerine geçirdiğini ve 35 yıllık emeğini elinden aldığını öne sürdü.

Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu 6

Özcan Deniz, abisinin sahte imzalarla şirketini devraldığını, kendisine ait olmayan borçlar nedeniyle 30 milyon TL'lik icra takibiyle karşı karşıya kaldığını ve evini de elinden almaya çalıştığını iddia etti.

Sanatçı ayrıca, kendisine ait film hakları ile çocuğuna miras bırakmayı planladığı şarkıların değerinin çok altında ve yetkisiz şekilde üçüncü kişilere devredildiğini öne sürerek, tüm haklarını geri almak için kapsamlı bir hukuk mücadelesi başlatacağını açıklamıştı.

Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu 7

ÖZCAN DENİZ'İN EVLİLİĞİ

Özcan Deniz'in özel hayatı da son dönemde sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçı, 2023 yılında İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile hayatını birleştirdi. Çift, Ocak 2023'te Zekeriyaköy'deki evlerinde ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle evlendi.

1994 yılında İran'da dünyaya gelen Samar Dadgar, moda tasarımcısı olarak kendi markasını kurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Özcan Deniz daha önce iki kez evlilik yaptı. Sanatçı, 2018-2019 yılları arasında Feyza Aktan ile evli kaldı. Bu evlilikten Kuzey adında bir oğlu bulunuyor. İlk evliliğini ise 1992 yılında Handan Deniz ile yapan Özcan Deniz, 2003 yılında bu evliliğini sonlandırdı.

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