Özcan Deniz'in ailesinde mal varlığı krizi! Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'den kızına suç duyurusu

Özcan Deniz, abisinin sahte imzalarla şirketini devraldığını, kendisine ait olmayan borçlar nedeniyle 30 milyon TL'lik icra takibiyle karşı karşıya kaldığını ve evini de elinden almaya çalıştığını iddia etti.

Sanatçı ayrıca, kendisine ait film hakları ile çocuğuna miras bırakmayı planladığı şarkıların değerinin çok altında ve yetkisiz şekilde üçüncü kişilere devredildiğini öne sürerek, tüm haklarını geri almak için kapsamlı bir hukuk mücadelesi başlatacağını açıklamıştı.