Özcan Deniz’in ağabeyinden Feyza Aktan’a yönelik şoke eden itiraf: DNA testi yaptırdık

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir ailesi ve ağabeyi Ercan Özcan ile gerilim yaşıyor. Tarafların karşılıklı açıklamaları magazin gündeminde sıcaklığını korurken Ercan Özcan'ın bir televizyon programına katılarak kardeşi Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile ilgili söylemleri şoke etti. Ercan Deniz iddiaya göre Feyza Aktan'ın hamilelik sürecinden DNA testi yaptırdıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 05:52 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 05:54
Bir süredir ağabeyi ve annesiyle yaşadığı polemikler nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesi tarafından ortaya atılan bir açıklama ile yeniden adından söz ediliyor.

Özcan Deniz ağabeyi ve eski menajeri olan Ercan Deniz ile bir süre önce maddi ve manevi konular nedeniyle dargınlık yaşamış ve ikilinin karşılıklı açıklamalarının ardından gerilim iyice tırmanarak farklı bir boyuta ulaşmıştı. Deniz'in annesi ise yaşanan kavgadan gelini Samar Dadgar'ı suçlamıştı.

ERCAN DENİZ'DEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA: DNA TESTİ YAPTIRDIK

Ercan Deniz katıldığı bir magazin programından Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın hamileliği sürecine inanmadığını belirtirken yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamalarıyla magazin gündeminde bomba etkisi oluşturdu.

Ercan Deniz, Feyza Aktan'ın hamileliği sürecinde kendisinin DNA testi yaptırdıklarını açıkladı. Ercan Deniz tv programında yaptığı açıklamasında; "Feyza Hanım buraya Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan Deniz resmini beğendi figüran olarak dizide oyna diye. Geldikten 10 gün sonra hamile kaldı. Biz bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük onu" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ ÇOCUĞUMU VE ANNESİNİ Mİ DİLİNE DOLADIN?

Ercan Deniz'in DNA açıklamalarının ardından ünlü oyuncudan jet hızıyla yanıt geldi.

Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında "Zivanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarinla, hayal gücünle 7 yaşında ki Çocugumun sosyal ve eğitim hayatına, pisikolojisine, aile birliğine, mutluluğuna mı ateş ediyor ve ettirtiyorsun şu an?! Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun şu an? Aç kurtların önüne servis ettiğin yeni "Meze tabağın"evladım mı? Annesi mi?
Peki şahsiyetsizler peki..." dedi.

DAVA AÇTI

Öte yandan Özcan Deniz, ağabeyinin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından dava Ercan Deniz hakkında suç duyurusunda bulunarak dava açıldığını kamuoyuna duyurdu.