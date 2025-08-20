20 Ağustos 2025, Çarşamba
Özcan Deniz'in ağabeyinden Feyza Aktan'a yönelik şoke eden itiraf: DNA testi yaptırdık
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir ailesi ve ağabeyi Ercan Özcan ile gerilim yaşıyor. Tarafların karşılıklı açıklamaları magazin gündeminde sıcaklığını korurken Ercan Özcan'ın bir televizyon programına katılarak kardeşi Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile ilgili söylemleri şoke etti. Ercan Deniz iddiaya göre Feyza Aktan'ın hamilelik sürecinden DNA testi yaptırdıklarını belirtti.
