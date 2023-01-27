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Özcan Deniz'den Samar Dadgar'a milyonluk yüzük! Şaşırtan Lady Gaga detayı

Özcan Deniz 1.5 yıldır aşk yaşadığı Samar Dadgar ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir törenle nikah masasına oturan ikili ilk fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Samar Dadgar'ın parmağındaki kalp şeklindeki tektaş dikkat çekti. Yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 11:10
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Özcan Deniz’den Samar Dadgar’a milyonluk yüzük! Şaşırtan Lady Gaga detayı

Özcan Deniz İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile iki yıldır aşk yaşıyordu. Ancak Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in bu ilişkiye karşı olduğu söyleniyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özcan Deniz’den Samar Dadgar’a milyonluk yüzük! Şaşırtan Lady Gaga detayı

Sonunda çift geçen hafta sonu Zekeriyaköy'deki evlerinde nikah masasına oturdu.

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Özcan Deniz’den Samar Dadgar’a milyonluk yüzük! Şaşırtan Lady Gaga detayı

HAMİLE Mİ?

İddiaya göre bu sürpriz karara Samar Dadgar'ın hamile kalması sebep oldu.

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Özcan Deniz’den Samar Dadgar’a milyonluk yüzük! Şaşırtan Lady Gaga detayı

Önceki eşi Feyza Aktan'dan Kuzey adında bir oğlu bulunan Özcan Deniz tekrar baba olacak.

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Özcan Deniz’den Samar Dadgar’a milyonluk yüzük! Şaşırtan Lady Gaga detayı

MİLYONLUK YÜZÜK

Samar Dadgar'ın paylaştığı fotoğrafta değeri 1 milyon TL olan kalp şeklindeki tektaş dikkat çekti. Oyuncu Taylor Kinney 2015'te bu yüzükle Lady Gaga'ya evlenme teklif etmişti.