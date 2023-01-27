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Özcan Deniz'den Samar Dadgar'a milyonluk yüzük! Şaşırtan Lady Gaga detayı
Özcan Deniz 1.5 yıldır aşk yaşadığı Samar Dadgar ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir törenle nikah masasına oturan ikili ilk fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Samar Dadgar'ın parmağındaki kalp şeklindeki tektaş dikkat çekti. Yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:07Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 11:10