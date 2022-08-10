Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme

"ASLA BAŞKALARININ MUTSUZLUĞU ÜSTÜNE İNŞAA MUTLULUK ETME"

Oğlu Kuzey'le yaşadıklarının, kitaplar yazılacak kadar dolu bir an olduğunu belirten Özcan Deniz, "Hayatımın en güzel, alt metinlerle dolu sohbetini yaptık seninle. Üstüne kitaplar yazılacak kadar dolu bir andı. Evet oğlum, mutluluk entellektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz. Senin dört yaşında kavradığın şeyi bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya. Herkese, her şeye inat sana en çok yakışanı yap ve hep mutlu ol. Ama bunu asla ama asla başkalarının mutsuzluğu üstüne inşaa etme!" ifadelerini kullandı.

"SEN SAKIN BU HATAYA DÜŞME"

Olaylı bir boşanma süreci yaşadığı Feyza Aktan'a gönderme de yapan sanatçı, dikkat çeken Instagram gönderisini, "Baban zaman zaman 'mutluluk düşmanları'na bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi. Tabii ki artık bu 'fırsat' kimseye bir daha verilmeyecek! Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çok yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mutluluğumuza" sözleriyle tamamladı.