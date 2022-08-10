10 Ağustos 2022, Çarşamba
Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş, aynı yılın nisan ayında oğulları Kuzey'in dünyaya gelmesiyle ilk defa baba olma sevincini yaşamıştı. Aktan ile 2019 yılında olaylı şekilde ayrılan ünlü sanatçı, 4 yaşındaki oğlu Kuzey ile sevgi dolu anlarını kaleme aldı. Eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasını Aralık 2021'de kaybeden Özcan Deniz, oğluna nasihat vermeyi de ihmal etmedi. İşte o paylaşım…
Giriş Tarihi: 10.08.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:53
- 1
- 118
- 2
- 118
- 3
- 118
- 4
- 118
- 5
- 118