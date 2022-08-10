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Haberler Galeri Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme

Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş, aynı yılın nisan ayında oğulları Kuzey'in dünyaya gelmesiyle ilk defa baba olma sevincini yaşamıştı. Aktan ile 2019 yılında olaylı şekilde ayrılan ünlü sanatçı, 4 yaşındaki oğlu Kuzey ile sevgi dolu anlarını kaleme aldı. Eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasını Aralık 2021'de kaybeden Özcan Deniz, oğluna nasihat vermeyi de ihmal etmedi. İşte o paylaşım…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:53
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Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme

Sanatçı Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Feyza Aktan ile 2019 senesinde biten evliliğinden doğan oğlu Kuzey ile tatilini sürdürüyor. 50 yaşındaki sanatçı, 2.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları ile hem yaşadığı mutluluğu ifade etti hem de çocuğuna nasihatlerde bulundu.

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Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Eski eşiyle boşanmanın ardından şiddet, hakaret ve çekişmeli velayet davaları ile karşı karşıya kalan ünlü şarkıcı ve oyuncu, 80 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan paylaşımında şu satırlara yer verdi:

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Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme

'BABA BANA MUTLULUK YAKIŞIYOR MU?'

"Bugün sen karpuzunu yiyip, kendi kendine şarkı söylerken, suratımda aptal aşık bir gülümsemeyle seni izlerken yakaladın beni. Sonra 'Baba bana mutluluk yakışıyor mu?' diye sordun. 'Baba kurban, mutluluk herkese yakışır. Hele çocuklara çok yakışır. En çok da sana oğlum' yanıtını verdim. O da bana 'Sana da baba' dedi. Sonra dünyanın en güzel gözleriyle hınzır bi bakış atarak yemeye devam ettin."

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Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme

"ASLA BAŞKALARININ MUTSUZLUĞU ÜSTÜNE İNŞAA MUTLULUK ETME"

Oğlu Kuzey'le yaşadıklarının, kitaplar yazılacak kadar dolu bir an olduğunu belirten Özcan Deniz, "Hayatımın en güzel, alt metinlerle dolu sohbetini yaptık seninle. Üstüne kitaplar yazılacak kadar dolu bir andı. Evet oğlum, mutluluk entellektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz. Senin dört yaşında kavradığın şeyi bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya. Herkese, her şeye inat sana en çok yakışanı yap ve hep mutlu ol. Ama bunu asla ama asla başkalarının mutsuzluğu üstüne inşaa etme!" ifadelerini kullandı.

"SEN SAKIN BU HATAYA DÜŞME"

Olaylı bir boşanma süreci yaşadığı Feyza Aktan'a gönderme de yapan sanatçı, dikkat çeken Instagram gönderisini, "Baban zaman zaman 'mutluluk düşmanları'na bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi. Tabii ki artık bu 'fırsat' kimseye bir daha verilmeyecek! Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çok yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mutluluğumuza" sözleriyle tamamladı.

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Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile tatil pozu! Eski eşi Feyza Aktan’a çok konuşulacak gönderme

"KIBRIS'TA EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU"

Özcan Deniz, şimdilerde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. İranlı modacı, "Evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda, çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan ünlülerin çocukları da merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin çocukları...