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Özcan Deniz’den ilişki açıklaması! Samar Dadgar adını duyunca…
Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Deniz'e genç sevgilisi soruldu. Samar Dadgar ile ilgili sorulara gülümseyerek tepki veren Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar oldukça merak edildi. İşte Özcan Deniz'in genç sevgilisi...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 15:41
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