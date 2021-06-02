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Özcan Deniz’den ilişki açıklaması! Samar Dadgar adını duyunca…

Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Deniz'e genç sevgilisi soruldu. Samar Dadgar ile ilgili sorulara gülümseyerek tepki veren Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar oldukça merak edildi. İşte Özcan Deniz'in genç sevgilisi...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 15:41
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Özcan Deniz’den ilişki açıklaması! Samar Dadgar adını duyunca…

Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz aşk hayatındaki yeni gelişme ile konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özcan Deniz’den ilişki açıklaması! Samar Dadgar adını duyunca…

49 yaşındaki Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile olan birlikteliğini sosyal medyadan romantik sözlerle duyurmuştu.

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Özcan Deniz’den ilişki açıklaması! Samar Dadgar adını duyunca…

GENÇ SEVGİLİSİNE İLANI-I AŞK

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin fotoğrafının altına yorum yapmış ve "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…" demişti...

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Özcan Deniz’den ilişki açıklaması! Samar Dadgar adını duyunca…

Dangar, sevgilisine şu sözlerle karşılık vermişti: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim…"

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Özcan Deniz’den ilişki açıklaması! Samar Dadgar adını duyunca…

Aşk itirafının ardından ilk kez ortaya çıkan Özcan Deniz, "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sözlerini duyunca gülümsemekle yetindi.