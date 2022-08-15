Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?

FEYZA'YA OLAY GÖNDERME

Sanatçı Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Feyza Aktan ile 2019 senesinde biten evliliğinden doğan oğlu Kuzey ile tatilini sürdürüyor. 50 yaşındaki sanatçı, 2.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları ile hem yaşadığı mutluluğu ifade etti hem de çocuğuna nasihatlerde bulundu.