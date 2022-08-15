15 Ağustos 2022, Pazartesi
Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile birlikteliklerinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ve nişanlısı Samar Dadgar'la tatilde objektiflere yakalandı. Kuzey ve Dadgar arasında kurulan sıcak bağ, objektiflerden kaçmadı
Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:32
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