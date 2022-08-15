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Haberler Galeri Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?

Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile birlikteliklerinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ve nişanlısı Samar Dadgar'la tatilde objektiflere yakalandı. Kuzey ve Dadgar arasında kurulan sıcak bağ, objektiflerden kaçmadı

Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:32
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Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?

LÜKS TEKNEDE TATİL KEYFİ

Eski eşi Feyza Aktan'la olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı veoyuncu Özcan Deniz, 4 yaşındaki oğlu Kuzey ve evlenmeye hazırlandığı İranlı modacı Samar Dadgar ile tatile çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?

CENNET KOYU'NA DEMİR ATTILAR

Deniz'in lüks teknesi önceki gün akşam saatlerinde Bodrum Cennet Koyu'na demir attı.

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Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?

YANINDAN AYRILMADI

Özcan Deniz oltasıyla Balık tutarken, Kuzey de meraklı ve heyecanlı gözlerle babasını izledi.

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Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?

Gün boyunca Samar Dadgar'ın yanından ayrılmayan Kuzey'in genç kadınla iyi anlaştığı gözlendi.

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Özcan Deniz’den alıştırma turları! Oğlu Kuzey ve sevgilisi Samar Dadgar’la tatilde! Feyza Aktan bu mutlu aile karesine ne diyecek?

FEYZA'YA OLAY GÖNDERME

Sanatçı Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Feyza Aktan ile 2019 senesinde biten evliliğinden doğan oğlu Kuzey ile tatilini sürdürüyor. 50 yaşındaki sanatçı, 2.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları ile hem yaşadığı mutluluğu ifade etti hem de çocuğuna nasihatlerde bulundu.