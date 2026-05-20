Özcan Deniz'den ailesine şok mektup: "Allah ıslah etsin"

Sosyal medya hesabından art arda zehir zemberek paylaşımlar yapan Deniz, tüm aile sırlarını ve yılların birikmiş hesaplaşmasını tek bir açık mektupta topladı.

Uzun süredir tapu davaları, hakaretler ve uzaklaştırma kararlarıyla mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler başta olmak üzere, tüm aile üyelerini hedef alan ünlü sanatçı, dün bastığı 54. yaşında adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

İşte Özcan Deniz'in hayatındaki "aydınlık ve karanlık" tarafları ayırdığı, oğlundan eşine, annesinden kardeşlerine kadar herkese seslendiği o mektubun öne çıkan detayları:

"Doğduğun günden beri hayatımı, ruh halimi 180 derece dönüştürdün. Uğruna yapamayacağım hiçbir şey yok. Gözü doymaz bir kardeşin sebep olduğu kurşunun beni düşürdüğü hiçlik çukurundaydım... Beni uçurumdan aldın. Enerjim, aşkım, dermanım oldun."

Mektubuna oğlu Kuzey ve eşi Samar Deniz'e duyduğu sevgiyi dile getirerek başlayan ünlü sanatçı, zor günlerinde kendisine bu iki ismin derman olduğunu belirtti:

KARDEŞLER ARASINDAKİ ÇİZGİ: "YÜZ AKLARI VE YÜZ KARALARI"

Ailesini iki keskin yüzü olan bir yapıya benzeten Deniz, kız kardeşleri Nurcan, Sibel ve Melek'in "aydınlık ve yüz akı" tarafta durduğunu söyleyerek teşekkür etti. Diğer kardeşleri Ercan ve Yurda Deniz'i ise adeta topa tuttu:

"Canım kardeşlerim Nurcan, Sibel, Melek. Bizim ailemizin keskin 2 yüzü vardır. Biri; karanlık ve cahilliğe sıkı sıkıya bağlı, umutsuz, yüz karası tarafı.. Diğeri ise; aydın, başarılı, ufku ve zekası açık, yüz akı tarafı. Sizler şükürler olsun ki 2. tarafta durdunuz. Hem de onca hileye ve kötülüğe karşı. Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız."

AĞABEYİ ERCAN DENİZ'E AĞIR SUÇLAMALAR: "HER ŞEYİMİ GERİ ALMAYA ANT İÇTİM"

Yıllarca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olan sanatçı, ağabeyini "organize kötülükle 40 yılını çalmakla" ve çocuklarının mirasını yok pahasına satıp yemekle suçladı. Ağabeyinin eşine küfür ettiğini ve çocuğuna ekranlarda hakaret ettiğini öne süren Deniz, şu sert ifadeleri kullandı:

"Sırf hayatımdan çıkın diye maddi manevi ağır bedeller ödedim, sayenizde sıfırdan başladım. Madem gitmiyorsun; her şeyi senden geri almaya, tek kuruşunu bile size yedirmemeye ve adalet önünde hesap vermenize ant içtim. Bana bir kütüphane dolusu kitabın öğretemeyeceği şeyi öğrettin: 'Kötülük nedir, kötü kimdir?'"