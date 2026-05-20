Özcan Deniz'den ailesine şok mektup: "Allah ıslah etsin"

Ağabeyi ve kız kardeşiyle davalık olan ünlü sanatçı Özcan Deniz, 54. yaş gününde zehir zemberek bir açık mektup yayınlayarak köprüleri tamamen attı. Deniz, olay yaratan açıklamalarının ardından yakında çekeceği yeni filminin müjdesini de ilk kez verdi.

Uzun süredir tapu davaları, hakaretler ve uzaklaştırma kararlarıyla mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler başta olmak üzere, tüm aile üyelerini hedef alan ünlü sanatçı, dün bastığı 54. yaşında adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Sosyal medya hesabından art arda zehir zemberek paylaşımlar yapan Deniz, tüm aile sırlarını ve yılların birikmiş hesaplaşmasını tek bir açık mektupta topladı.

İşte Özcan Deniz'in hayatındaki "aydınlık ve karanlık" tarafları ayırdığı, oğlundan eşine, annesinden kardeşlerine kadar herkese seslendiği o mektubun öne çıkan detayları:

EŞİ VE OĞLUNA MİNNET: "UÇURUMDAN ALDIN"

Mektubuna oğlu Kuzey ve eşi Samar Deniz'e duyduğu sevgiyi dile getirerek başlayan ünlü sanatçı, zor günlerinde kendisine bu iki ismin derman olduğunu belirtti:

"Doğduğun günden beri hayatımı, ruh halimi 180 derece dönüştürdün. Uğruna yapamayacağım hiçbir şey yok. Gözü doymaz bir kardeşin sebep olduğu kurşunun beni düşürdüğü hiçlik çukurundaydım... Beni uçurumdan aldın. Enerjim, aşkım, dermanım oldun."

KARDEŞLER ARASINDAKİ ÇİZGİ: "YÜZ AKLARI VE YÜZ KARALARI"

Ailesini iki keskin yüzü olan bir yapıya benzeten Deniz, kız kardeşleri Nurcan, Sibel ve Melek'in "aydınlık ve yüz akı" tarafta durduğunu söyleyerek teşekkür etti. Diğer kardeşleri Ercan ve Yurda Deniz'i ise adeta topa tuttu:

"Canım kardeşlerim Nurcan, Sibel, Melek. Bizim ailemizin keskin 2 yüzü vardır. Biri; karanlık ve cahilliğe sıkı sıkıya bağlı, umutsuz, yüz karası tarafı.. Diğeri ise; aydın, başarılı, ufku ve zekası açık, yüz akı tarafı. Sizler şükürler olsun ki 2. tarafta durdunuz. Hem de onca hileye ve kötülüğe karşı. Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız."

AĞABEYİ ERCAN DENİZ'E AĞIR SUÇLAMALAR: "HER ŞEYİMİ GERİ ALMAYA ANT İÇTİM"

Yıllarca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olan sanatçı, ağabeyini "organize kötülükle 40 yılını çalmakla" ve çocuklarının mirasını yok pahasına satıp yemekle suçladı. Ağabeyinin eşine küfür ettiğini ve çocuğuna ekranlarda hakaret ettiğini öne süren Deniz, şu sert ifadeleri kullandı:

"Sırf hayatımdan çıkın diye maddi manevi ağır bedeller ödedim, sayenizde sıfırdan başladım. Madem gitmiyorsun; her şeyi senden geri almaya, tek kuruşunu bile size yedirmemeye ve adalet önünde hesap vermenize ant içtim. Bana bir kütüphane dolusu kitabın öğretemeyeceği şeyi öğrettin: 'Kötülük nedir, kötü kimdir?'"

KIZ KARDEŞİ YURDA DENİZ'E: "ALLAH SENİ ISLAH ETSİN"

Diğer kardeşi Yurda Deniz'in de ağabeyi Ercan Deniz'den farkı olmadığını belirten şarkıcı, "Sen en fazla emek verdiğim, ekmeğimi yiyen kardeşimdi. Siz ailenin tüm kötü gen havuzunun iki müstesna abidesisiniz" diyerek sitem etti.

🎬 ANNESİNİN HAYATINI FİLM YAPACAK / "ALLAH SENİ O İKİ İBLİSTEN KORUSUN"

Annesine karşı her zaman cefakar davrandığını ve 19 yaşından beri tüm kazancını onunla paylaştığını belirten sanatçı, annesini iki kardeşine karşı uyardı:

"Yakında filmini de yapacağım 'Fareli Ev', umarım hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiklerini hatırlatır. Allah seni o iki iblisten korusun. Onlarla tekrar yol yürüme gafletinden seni muaf eylesin."

"KEŞKE ONLAR DEĞİL DE SEN OLSAYDIN BABA"

Hayatta olmayan babasına da seslenen Özcan Deniz, 90'lı yıllarda şöhretin ilk dönemlerinde babasının bilgisizliğinden faydalanıp onu kandırdıklarını ancak babasının bunu fark edince onuruyla köşesine çekildiğini söyledi.

Sanatçı, "Sende eleştirdiğimiz tarafların milyon misline kardeşim sahip oldu. Keşke onlar değil de sen olsaydın" diyerek babasına olan özlemini ve pişmanlığını dile getirdi.

Özcan Deniz'in magazin gündemine bomba gibi düşen bu itiraf ve suçlama dolu mektuplarına, hedef aldığı aile üyelerinin ne cevap vereceği ise merak konusu.

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Özcan Deniz'in özel hayatı, hayranları tarafından mercek altına alınmaya devam ediyor.

HANDAN DENİZ (1992 - 2003)

Özcan Deniz'in ilk resmi evliliği, şöhret basamaklarını tırmanmaya başladığı ilk yıllara uzanıyor. Ünlü sanatçı, 1992 yılında Handan Deniz ile hayatını birleştirdi. Sanatçının kariyerinin ilk dönemlerine tanıklık eden bu evlilik, tam 11 yıl sürdü. Çift, sessiz sedasız sürdürdükleri beraberliklerini 2003 yılında resmi olarak sonlandırdı.

FIRTINALI DÖNEM VE BABALIK SEVİNCİ: FEYZA AKTAN (2018 - 2019)

İlk evliliğinin bitişinden uzun yıllar sonra Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile ikinci kez dünyaevine girdi. Magazin basınının günlerce manşetlerden düşürmediği bu evlilik, kısa sürmesine rağmen Deniz'in hayatında dönüm noktası oldu.

Çiftin bu birliktelikten Kuzey adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulamayan ikili, 2019 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanma sonrası yaşanan velayet ve nafaka davaları ise uzun süre magazin gündemini meşgul etti.

AŞKI İRANLI TASARIMCIDA BULDU: SAMAR DADGAR (2023 - GÜNÜMÜZ)

Fırtınalı boşanma sürecinin ardından kalbinin kapılarını yeniden açan Özcan Deniz, aradığı mutluluğu İranlı modacı ve tasarımcı Samar Dadgar'da buldu.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle ilk dönemlerde çok konuşulan çift, eleştirilere kulak tıkayarak Ocak 2023'te sade bir törenle evlendi.

Kendisinden yaşça küçük aşkıyla mutlu bir evlilik sürdüren 54 yaşındaki sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyor.

