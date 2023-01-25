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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın gizli nikahında şok detay! Ailesi yalnız bıraktı

Özcan Deniz Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının hemen ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisine evlilik teklifi eden Deniz'in annesi ise oğlunun evliliğine kesinlikle karşı olduğunu söylemişti. Özcan Deniz iki yıldır birlikte olduğu İranlı sevgilisi Samar Dadgar'la sessiz sedasız dünya evine girdi. Çiftin düğününde Özcan Deniz'in ailesi yalnız bıraktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:02
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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın gizli nikahında şok detay! Ailesi yalnız bıraktı

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar'ın gizlice evlendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın gizli nikahında şok detay! Ailesi yalnız bıraktı

İddiaya göre çift gizlice evlendi, bu iddianın ortaya atılma nedeni ise ikilinin arkadaşlarından gelen görüntüler oldu. Bir televizyon programında bu karelerin Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından olduğu ileri sürüldü.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın gizli nikahında şok detay! Ailesi yalnız bıraktı

Arkadaki tablonun da bu iddianın kanıtı olduğu öne sürüldü.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın gizli nikahında şok detay! Ailesi yalnız bıraktı

Gerçek ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Samar Dadgar'a geçen yılbaşında evlilik teklifi ettiği sevgilisi Samar Dadgar'la 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi. Hafta sonu aile arasında sessiz sedasız yapılan törene çiftin 20 kişilik yakın dostlarının katıldığı öğrenildi.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın gizli nikahında şok detay! Ailesi yalnız bıraktı

Törene, Özcan Deniz'in ailesinden yalnızca abisi Ercan Deniz katıldı. Deniz'in annesi geçen aylarda, "Ben Özcan'ın evlenmesine karşıyım" demişti. Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti önümüzdeki günlerde bir davet vermeyi planlıyor.