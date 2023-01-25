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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın gizli nikahında şok detay! Ailesi yalnız bıraktı
Özcan Deniz Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının hemen ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisine evlilik teklifi eden Deniz'in annesi ise oğlunun evliliğine kesinlikle karşı olduğunu söylemişti. Özcan Deniz iki yıldır birlikte olduğu İranlı sevgilisi Samar Dadgar'la sessiz sedasız dünya evine girdi. Çiftin düğününde Özcan Deniz'in ailesi yalnız bıraktı. İşte detaylar...