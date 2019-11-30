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Özcan Deniz eviyle sosyal medyayı salladı!
Özcan Deniz son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey doğduktan sonra evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Feyza Aktan - Özcan Deniz çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında boşandı. Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirası ise dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 30.11.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 07:06
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