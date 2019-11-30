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Özcan Deniz eviyle sosyal medyayı salladı!

Özcan Deniz son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey doğduktan sonra evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Feyza Aktan - Özcan Deniz çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında boşandı. Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirası ise dudak uçuklattı...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 07:06
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Özcan Deniz eviyle sosyal medyayı salladı!

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran Özcan Deniz ile Feyza Aktan geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Oğulları Kuzey'in velayetini ortak alan çift, yolları ayırdı ancak evleri henüz ayırmazken hayranları ikilinin evini merak etti. İşte başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin evleri...

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Özcan Deniz eviyle sosyal medyayı salladı!

Büşra Develi

Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi'den geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde rol alan Burak Deniz'le karşılaşmamak için Cihangir'den ayrılma kararı aldı. Develi yeni evini Galata'da buldu. Oyuncu tarihi Boğaz manzaralı evin kirası için ise 5 bin TL'yi gözden çıkardı.

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Özcan Deniz eviyle sosyal medyayı salladı!

Aras Bulut İynemli

Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu. İynemli, İçerde dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı.

KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; yaklaşık 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen İynemli, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadı.

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Özcan Deniz eviyle sosyal medyayı salladı!

Sezen Aksu

Kanlıca'da oturan Sezen Aksu'nun Balat'tan tarihi bir ev satın aldığı iddia edildi.

Tarihi mekanlara ve eşyalara tutkusuyla bilinen Aksu, bayramdan sonra evin restorasyonunu yaptıracak.

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Özcan Deniz eviyle sosyal medyayı salladı!

EV DEĞİL SARAY YAVRUSU

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslihan Alkoçlar Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde yaşıyor.