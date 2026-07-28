Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi"

"HAYATIN KENDİSİ EN BÜYÜK OKUL"

İlham kaynakları hakkında da konuşan oyuncu, geçmişte yaşadığı her deneyimin bugününe ışık tuttuğunu söyledi.

Oyunculuk eğitimlerinin önemli olduğunu ancak bir noktadan sonra asıl öğretmenin hayatın kendisi olduğunu belirten Akbaba, yaşadığı her insanın, mekânın ve anının oyunculuğunu beslediğini ifade etti.

"SOSYAL MEDYADA GÖRÜNÜR OLMA KAYGIM YOK"

Sosyal medya kullanımına ilişkin soruyu da yanıtlayan Akbaba, hiçbir zaman takipçi sayısı ya da beğeni odaklı bir yaklaşımı olmadığını söyledi.

Parti ve eğlence içerikleri paylaşmayı tercih etmediğini dile getiren oyuncu, günlük hayatından sade ve doğal anları paylaşmanın kendisini daha iyi yansıttığını belirtti. Görünür olma gibi bir kaygısı olmadığını vurgulayan Akbaba, "Ezberlenen normlara uygun ve beklenilen bir yaşam sunmak isteseydim bugün burada olamazdım." dedi.