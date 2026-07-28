Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi"
GQ Türkiye'nin Temmuz-Ağustos 2026 sayısına kapak olan Ozan Akbaba, verdiği röportajda şöhretin getirdiği baskıyı, oyunculuk anlayışını ve yaşam felsefesini anlattı. Başarılı oyuncu, en büyük korkusunun samimiyetini kaybetmek ve kibre kapılmak olduğunu söyledi.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki İlyas Çakırbeyli karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, bugün ise 'Uzak Şehir' dizisinde hayat verdiği Cihan Albora karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ozan Akbaba, GQ Türkiye'nin Temmuz-Ağustos 2026 sayısına kapak oldu.
Oyunculuğun yanı sıra iç mimarlık, müzik ve senaristlik gibi farklı alanlarda da üretimlerini sürdüren Akbaba, dergiye verdiği röportajda şöhret, oyunculuk, mutluluk ve yaşam felsefesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KİBRE KAPILIP ŞIMARMAKTAN KORKARIM"
44 yıllık hayat yolculuğunda omuzlarında hissettiği beklentilerden söz eden Akbaba, en büyük korkusunun samimiyetini kaybetmek olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Samimiyeti, içimden geldiği gibi yaşamayı, davranmayı, gülmeyi, bakmayı kaybetmekten çok korkarım. Umarım bunları hiçbir zaman unutmam, kibre kapılıp şımarmam. Kibir büyük bir karanlık, içine düşmek istemem. Çünkü çıkması meşakkatli olur." ifadelerini kullandı.
"OYUNCULUK BENİM MESLEĞİM"
İç mimarlık eğitimi aldığını, müzik yaptığını, senaryo yazdığını ve film tasarladığını hatırlatan Akbaba, bu alanların hayatındaki yerini de anlattı.
Oyunculuğu mesleği ve en profesyonel yanı olarak tanımlayan başarılı isim, müzik, senaryo ve film tasarımının ise karakterinin ayrılmaz parçaları hâline geldiğini söyledi. Yaratıcı üretimden uzak kaldığı dönemlerde büyük bir boşluk hissettiğini belirten Akbaba, iç mimarlığın ise tüm bu disiplinleri uyum içinde kullanmayı öğreten önemli bir alan olduğunu ifade etti.
"ARTIK BENİ İSMİMLE TANIYORLAR"
İnsanların bugün kendisini mi yoksa canlandırdığı karakterleri mi tanıdığı sorusuna da yanıt veren oyuncu, ikinci büyük projesinden sonra artık ismiyle tanındığını söyledi.
Her oyuncunun kariyer yolculuğunun farklı ilerlediğini belirten Akbaba, bu durumun kişiden kişiye değiştiğini ve tek bir doğru olmadığını dile getirdi.
"BEN POZ KESMEYİ BECEREMİYORUM"
Karakterlerine hazırlanırken izlediği yöntemi de anlatan Akbaba, öncelikle karakterin diğer kişilerle kurduğu iletişime odaklandığını söyledi.
Oyuncuya düşen görevin karakteri en doğru duruş, bakış ve uyumla yansıtmak olduğunu belirten Akbaba, "Ses, bakış ve duruşun yanı sıra en önemlisi o dünyanın içine girip orada yaşayan bir karakter olabilmek. Kimisi poz keser, kimisi o karaktere dönüşür. Ben poz kesmeyi beceremiyorum." sözleriyle oyunculuk anlayışını özetledi.