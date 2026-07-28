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Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GQ Türkiye'nin Temmuz-Ağustos 2026 sayısına kapak olan Ozan Akbaba, verdiği röportajda şöhretin getirdiği baskıyı, oyunculuk anlayışını ve yaşam felsefesini anlattı. Başarılı oyuncu, en büyük korkusunun samimiyetini kaybetmek ve kibre kapılmak olduğunu söyledi.

Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi" 1

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki İlyas Çakırbeyli karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, bugün ise 'Uzak Şehir' dizisinde hayat verdiği Cihan Albora karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ozan Akbaba, GQ Türkiye'nin Temmuz-Ağustos 2026 sayısına kapak oldu.

Oyunculuğun yanı sıra iç mimarlık, müzik ve senaristlik gibi farklı alanlarda da üretimlerini sürdüren Akbaba, dergiye verdiği röportajda şöhret, oyunculuk, mutluluk ve yaşam felsefesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi" 2

"KİBRE KAPILIP ŞIMARMAKTAN KORKARIM"

44 yıllık hayat yolculuğunda omuzlarında hissettiği beklentilerden söz eden Akbaba, en büyük korkusunun samimiyetini kaybetmek olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Samimiyeti, içimden geldiği gibi yaşamayı, davranmayı, gülmeyi, bakmayı kaybetmekten çok korkarım. Umarım bunları hiçbir zaman unutmam, kibre kapılıp şımarmam. Kibir büyük bir karanlık, içine düşmek istemem. Çünkü çıkması meşakkatli olur." ifadelerini kullandı.

Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi" 3

"OYUNCULUK BENİM MESLEĞİM"

İç mimarlık eğitimi aldığını, müzik yaptığını, senaryo yazdığını ve film tasarladığını hatırlatan Akbaba, bu alanların hayatındaki yerini de anlattı.

Oyunculuğu mesleği ve en profesyonel yanı olarak tanımlayan başarılı isim, müzik, senaryo ve film tasarımının ise karakterinin ayrılmaz parçaları hâline geldiğini söyledi. Yaratıcı üretimden uzak kaldığı dönemlerde büyük bir boşluk hissettiğini belirten Akbaba, iç mimarlığın ise tüm bu disiplinleri uyum içinde kullanmayı öğreten önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi" 4

"ARTIK BENİ İSMİMLE TANIYORLAR"

İnsanların bugün kendisini mi yoksa canlandırdığı karakterleri mi tanıdığı sorusuna da yanıt veren oyuncu, ikinci büyük projesinden sonra artık ismiyle tanındığını söyledi.

Her oyuncunun kariyer yolculuğunun farklı ilerlediğini belirten Akbaba, bu durumun kişiden kişiye değiştiğini ve tek bir doğru olmadığını dile getirdi.

Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi" 5

"BEN POZ KESMEYİ BECEREMİYORUM"

Karakterlerine hazırlanırken izlediği yöntemi de anlatan Akbaba, öncelikle karakterin diğer kişilerle kurduğu iletişime odaklandığını söyledi.

Oyuncuya düşen görevin karakteri en doğru duruş, bakış ve uyumla yansıtmak olduğunu belirten Akbaba, "Ses, bakış ve duruşun yanı sıra en önemlisi o dünyanın içine girip orada yaşayan bir karakter olabilmek. Kimisi poz keser, kimisi o karaktere dönüşür. Ben poz kesmeyi beceremiyorum." sözleriyle oyunculuk anlayışını özetledi.

Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi" 6

"HAYATIN KENDİSİ EN BÜYÜK OKUL"

İlham kaynakları hakkında da konuşan oyuncu, geçmişte yaşadığı her deneyimin bugününe ışık tuttuğunu söyledi.

Oyunculuk eğitimlerinin önemli olduğunu ancak bir noktadan sonra asıl öğretmenin hayatın kendisi olduğunu belirten Akbaba, yaşadığı her insanın, mekânın ve anının oyunculuğunu beslediğini ifade etti.

"SOSYAL MEDYADA GÖRÜNÜR OLMA KAYGIM YOK"

Sosyal medya kullanımına ilişkin soruyu da yanıtlayan Akbaba, hiçbir zaman takipçi sayısı ya da beğeni odaklı bir yaklaşımı olmadığını söyledi.

Parti ve eğlence içerikleri paylaşmayı tercih etmediğini dile getiren oyuncu, günlük hayatından sade ve doğal anları paylaşmanın kendisini daha iyi yansıttığını belirtti. Görünür olma gibi bir kaygısı olmadığını vurgulayan Akbaba, "Ezberlenen normlara uygun ve beklenilen bir yaşam sunmak isteseydim bugün burada olamazdım." dedi.

Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi" 7

"MERKEZİNDE OYUNCULUK OLAN HER HİKÂYEYE VARIM"

Gelecekte nasıl anılmak istediği sorusuna da yanıt veren oyuncu, hikâye anlatıcılığına ilgi duyduğunu ancak oyunculuktan kopmak istemediğini söyledi.

"Yazan da anlatan da ben olmak istiyorum." diyen Akbaba, merkezinde oyunculuğun bulunduğu her projede yer almak istediğini ifade etti.

"BAŞARI SOKAKTAKİ KARŞILIĞIDIR"

Başarı kavramını da değerlendiren oyuncu, oyuncular için gerçek başarının izleyicide bıraktığı etki olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yer aldığı tüm yapımların yaratıcı ekipleri, oyuncu kadroları ve senaryolarıyla başarılı işler olduğunu belirten Akbaba, hiçbir işi nedeniyle izleyiciden kötü bir eleştiri almadığını dile getirdi:

Aslında yaptığımız işlere göre başarının tanımı da değişiyor ama insanlara oyunculuk üzerinden ulaşmış biri için başarının sokaktaki yansıma olduğunu söyleyebilirim. Ve ne yalan söyleyeyim, şimdiye kadar içinde bulunduğum tüm yapımlar gerek yaratıcı ekibi gerek oyuncu kadrosu gerek senaryosu ve gerek kalitesiyle hep başarılı işler oldu. Tek bir izleyeni dahi olsa hiçbir işimle alakalı tek bir kötü eleştiri almadım. İşin siyasetini yapanları, dogma fikirlerle eleştirenleri, taraf olanları bu genellemeye katmıyorum tabii.

Ozan Akbaba bilinmeyenlerini anlattı: "44 yıldır benden çok şey istendi" 8

"HAYATIMIN MUTLU BİR DÖNEMİNDEYİM"

Mutluluğu; iş hayatındaki başarı, aile huzuru, sağlık ve güven ilişkileriyle tanımlayan oyuncu, şu anda hayatının mutlu bir döneminde olduğunu söyledi.

İş yerinde güven duyulan biri olmanın, sosyal çevrede iyi anılmanın ve sevdikleriyle sağlıklı ilişkiler kurmanın mutluluğunu artırdığını ifade etti.

"DOĞASIZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM"

Doğayla güçlü bir bağ kurduğunu anlatan Akbaba, doğanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Toprağın insana huzur verdiğini belirten oyuncu, doğanın düşündüren, hayal kurduran ve üretmeye teşvik eden bir gücü olduğunu ifade etti.

"İYİ YAŞANMIŞ BİR GÜNÜN ÖLÇÜSÜ HUZURDUR"

Kendisi için iyi geçen bir günü; huzur, iş başarısı, sevdikleriyle yapılan telefon konuşmaları, dinlenmeye vakit ayırabilmek ve sağlıklı bir nefesle günü tamamlamak şeklinde tanımlayan oyuncu, insanın hayatla barışık yaşayabilmesi için beklentilerini doğru yönetmesi gerektiğini söyledi.

Akbaba, röportajını ise Cyrano de Bergerac'tan yaptığı alıntıyla tamamlayarak; özgür olmanın, hayal kurmanın, alın teriyle başarı elde etmenin ve kimseye yük olmadan yaşamanın önemine dikkat çekti.

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