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Haberler Galeri Oyuncu Wilma Elles'in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! "Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla"

Oyuncu Wilma Elles'in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! "Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla"

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin ünlü karakteri Caroline'i olarak tanınan Wilma Elles'in, çocuklarının babası iş insanı Kerem Göğüş'le arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Göğüş, Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği bin 500 Euro'luk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:15
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Oyuncu Wilma Elles’in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla

Oyuncu Wilma Elles'in ikiz çocuklarının babası olan işadamı Kerem Göğüş, Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu iddia ederek, ödediği bin 500 Euro'luk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu. İşte tüm detaylar...

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Oyuncu Wilma Elles’in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle tanınan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, uzun bir süre ünlü işadamı Kerem Göğüş ile aşk yaşadıktan sonra 2015 yılında ikiz bebeklerinin doğumunu kucaklarına almıştı. Ancak çift, daha sonra yollarını ayırma kararı almıştı. İkilinin arasında ise sular durulmuyor.

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Oyuncu Wilma Elles’in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla

MAHKEMEYE BAŞVURDU

SABAH'ta yer alan habere göre; İşadamı Kerem Göğüş, çocuklarının annesi Wilma Elles'İn maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek nafaka için ödediği nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

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Oyuncu Wilma Elles’in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla

KAÇIRILAN ÇOCUKLARINI YURT DIŞINDA ARADI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Kerem Göğüş dilekçesinde, 2020 yılına kadar Wilma Elles'in kira masraflarını karşıladığını fakat Elles'in çocukları yurt dışına kaçırdığını söyledi.

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Oyuncu Wilma Elles’in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla

NAFAKANIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

İşadamı, çocuklarının annesi Elles'in nafaka davası İstinaf aşamasında iken icra takibi başlatarak kendisini zor duruma düşürdüğünü ve bu davranışın kötü niyetli olduğunu dilekçesinde vurguladı.

Çocukları için ödediği miktarın çok fazla olduğunu, Wİlma Elles'in maddi durumunun daha iyi olduğunu ileri süren Göğüş nafakanın tamamen kaldırılmasını aksi halde 4 bin TL'ye inmesini talep etti.

HARCAMALAR TÜRK LİRASI

İşadamı, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.