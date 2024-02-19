Oyuncu Wilma Elles'in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! "Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla"

NAFAKANIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

İşadamı, çocuklarının annesi Elles'in nafaka davası İstinaf aşamasında iken icra takibi başlatarak kendisini zor duruma düşürdüğünü ve bu davranışın kötü niyetli olduğunu dilekçesinde vurguladı.

Çocukları için ödediği miktarın çok fazla olduğunu, Wİlma Elles'in maddi durumunun daha iyi olduğunu ileri süren Göğüş nafakanın tamamen kaldırılmasını aksi halde 4 bin TL'ye inmesini talep etti.

HARCAMALAR TÜRK LİRASI

İşadamı, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.