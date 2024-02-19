19 Şubat 2024, Pazartesi
Oyuncu Wilma Elles'in eski eşi Kerem Göğüş nafakayı kabul etmedi! "Çocuklarıma 1500 Euro çok fazla"
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin ünlü karakteri Caroline'i olarak tanınan Wilma Elles'in, çocuklarının babası iş insanı Kerem Göğüş'le arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Göğüş, Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği bin 500 Euro'luk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu.
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:15
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