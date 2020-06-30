ANA SAYFA
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar ihanetini ifşa etti: Kendi yatağımda aldatıldım
Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırdığı rolüyle adını duyuran Ufuk Bayraktar'ın ihanet mesajları ifşa oldu. Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, aldatıldığını iddia ederek kocasının başka bir kadınla olan samimi mesajlarını yayınladı. Kendi yatağında aldatıldığını söyleyen Merve Bayraktar, dava açmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 30.06.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 12:40
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13