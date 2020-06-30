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Haberler Galeri Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar ihanetini ifşa etti: Kendi yatağımda aldatıldım

Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar ihanetini ifşa etti: Kendi yatağımda aldatıldım

Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırdığı rolüyle adını duyuran Ufuk Bayraktar'ın ihanet mesajları ifşa oldu. Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, aldatıldığını iddia ederek kocasının başka bir kadınla olan samimi mesajlarını yayınladı. Kendi yatağında aldatıldığını söyleyen Merve Bayraktar, dava açmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 12:40
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Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar ihanetini ifşa etti: Kendi yatağımda aldatıldım
Ezel dizisinde canlandırdığı rolle adını duyuran Ufuk Bayraktar, ihanet skandalıyla gündeme geldi.
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Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar ihanetini ifşa etti: Kendi yatağımda aldatıldım

Geçtiğimiz günlerde eşiyle olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşarak takipçilerinden tam not alan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'ı aldattığı ileri sürüldü.

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Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar ihanetini ifşa etti: Kendi yatağımda aldatıldım

Aldatıldığını düşünen Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın bir kadınla olan konuşmalarını paylaştı.

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Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar ihanetini ifşa etti: Kendi yatağımda aldatıldım

İHANET MESAJLARINI YAYINLADI

Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi.

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Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar ihanetini ifşa etti: Kendi yatağımda aldatıldım

Eşinin kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı.