Oyuncu Seda Güven doğuma günler kala objektif karşısına geçti! Kolay doğum için tıkla

"ALLAH SENİ HEP İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN"

Güven'in eşi Ali Güzel, Yiğit Ali'nin dünyaya geldiğini; "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin... Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutluluğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni" sözleriyle duyurmuştu.