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Oyuncu Seda Güven doğuma günler kala objektif karşısına geçti! Kolay doğum için tıkla

Oyuncu Seda Güven, 2019'da Ali Güzel ile nikah masasına oturdu. Çift, 2020 Aralık'ta da oğlu Yiğit Ali'yi kucağına alarak anne-babalık duygusunu tattı. 2. defa anne olmak için gün sayan Seda Güven, doğuma günler kala objektif karşısında poz verdi. Ünlü oyuncu, oğlu Yiğit Ali ile beraber verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Güven'in gönderisine yazdığı açıklama gülümsetti.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 10:08
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Oyuncu Seda Güven doğuma günler kala objektif karşısına geçti! Kolay doğum için tıkla

Daha önce 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerde izleyici karşısına çıkan Seda Güven, 13 Kasım 2014'te şarkıcı ve oyuncu Keremcem ile Paris'te evlenmişti. Ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş, 9 ay sonra boşanmışlardı.

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Oyuncu Seda Güven doğuma günler kala objektif karşısına geçti! Kolay doğum için tıkla

Seda Güven, 2019 yılında da Ali Güzel ile nikah masasına oturdu. Çiftin mutlu süren evliliğinden 'Yiğit Ali' adını verdikleri oğulları Aralık 2020'de dünyaya geldi.

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Oyuncu Seda Güven doğuma günler kala objektif karşısına geçti! Kolay doğum için tıkla

"ALLAH SENİ HEP İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN"

Güven'in eşi Ali Güzel, Yiğit Ali'nin dünyaya geldiğini; "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin... Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutluluğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni" sözleriyle duyurmuştu.

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Oyuncu Seda Güven doğuma günler kala objektif karşısına geçti! Kolay doğum için tıkla

BABASINI TOPRAĞA VERDİ

Doğumdan sonra babasını kaybeden güzel oyuncu, acı haberi Instagram'dan duyurmuştu. Ünlü isim, paylaşımına; "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'den kaldırılarak, Pierre Loti mezarlığına defnedilecektir" notunu düşmüştü. Seda Güven'e arkadaşları ve sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağmıştı.

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Oyuncu Seda Güven doğuma günler kala objektif karşısına geçti! Kolay doğum için tıkla

Geçtiğimiz aylarda da eşinin 49'uncu yaşını kutlayan Güven, mutlu aile pozlarını; "Sevgili sevgilim iyi ki doğdun. Çok be!" sözleriyle paylaşmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin tamamını oğluna ayıran güzel oyuncudan müjdeli, haber geldi.