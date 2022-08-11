11 Ağustos 2022, Perşembe
Oyuncu Seda Güven doğuma günler kala objektif karşısına geçti! Kolay doğum için tıkla
Oyuncu Seda Güven, 2019'da Ali Güzel ile nikah masasına oturdu. Çift, 2020 Aralık'ta da oğlu Yiğit Ali'yi kucağına alarak anne-babalık duygusunu tattı. 2. defa anne olmak için gün sayan Seda Güven, doğuma günler kala objektif karşısında poz verdi. Ünlü oyuncu, oğlu Yiğit Ali ile beraber verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Güven'in gönderisine yazdığı açıklama gülümsetti.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 10:08
- 1
- 73
- 2
- 73
- 3
- 73
- 4
- 73
- 5
- 73