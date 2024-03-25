25 Mart 2024, Pazartesi
Oyuncu Levent Ülgen'den dikkat çeken açıklama: "Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı"
Son olarak Aile dizisinde rol alan oyuncu Levent Ülgen, verdiği bir röportajla gündeme geldi. Konservatuvarda başörtüsü eylemlerini örgütlediğini dile getiren Ülgen, "Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı" ifadelerini kullandı. İşte Levent Ülgen'in dikkat çeken açıklamalar...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:29
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