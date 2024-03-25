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Haberler Galeri Oyuncu Levent Ülgen'den dikkat çeken açıklama: "Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı"

Oyuncu Levent Ülgen'den dikkat çeken açıklama: "Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı"

Son olarak Aile dizisinde rol alan oyuncu Levent Ülgen, verdiği bir röportajla gündeme geldi. Konservatuvarda başörtüsü eylemlerini örgütlediğini dile getiren Ülgen, "Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı" ifadelerini kullandı. İşte Levent Ülgen'in dikkat çeken açıklamalar...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:29
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Oyuncu Levent Ülgen’den dikkat çeken açıklama: Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı

'Akasya Durağı', 'Gençliğim Eyvah, 'En Son Babalar Duyar' gibi dizilerde rol alan son olarak da Aile dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Levent Ülgen, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Oyuncu Levent Ülgen’den dikkat çeken açıklama: Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; Konservatuvarda başörtüsü eylemlerini örgütlediğini dile getiren Ülgen, "Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı" dedi. İşte o röportaj...

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Oyuncu Levent Ülgen’den dikkat çeken açıklama: Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı

Televizyona da iş yapıyorsunuz ama tiyatroyu da bırakmıyorsunuz...

Tiyatro oyuncunun er meydanıdır derler ama biriki defa oyuna çıkarak kimse er olmaz. Tiyatroda istikrar gerekir, yani süreklilik olmalı. Ben 40 senedir aralıksız tiyatro yapıyorum, sahneden besleniyorum. Seyircimle buluştuğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Televizyonda da iş yapmayı seviyorum ama benim için asıl ödül seyircimin oyunuma gelip, ayakta alkışlaması. Televizyonda oynamak maddi açıdan çok daha büyük kazanç geçiyor elbette.

Tiyatrodan o kadar para kazanmamız mümkün değil. Ama onun bana verdiği mutluluk da bambaşka. Uzun yıllar sahnede kendimi sınadım, denedim ve biliyordum ki bana bir gün şöhret gelecek. Ben 40 yaşımda yakalarım diye düşünüyordum, 38 yaşımda geldi. Ben devlet tiyatrosuna uzun yıllar emek verdim. Tiyatrodan büyük paralar kazanmadım. Hatta hiçbir zaman evim ve arabam olmayacak diye ağladığımı da hatırlıyorum. Şöhreti yakaladıktan sonra evim de oldu arabam da...

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Oyuncu Levent Ülgen’den dikkat çeken açıklama: Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı

Her sene Nazım Hikmet'i anma günlerinde gönüllü olarak sahneye çıkıyorsunuz. Sizin hayatınızda Nazım Hikmet'in nasıl bir yeri var?

Nazım benim için umut demektir, direniş demektir. Ne zaman umutsuzluğa düşsem hemen Nazım okurum. 'Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele' Bu dize motivasyon kaynağımdır. Başarısız olabilirsiniz, işler kötüye gidebilir veya yenilebilirsiniz ama önemli olan hayata tekrar umutla başlamaktır. Nazım'ın bütün oyununu oynadım. Vatansever bir şairdir.

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Oyuncu Levent Ülgen’den dikkat çeken açıklama: Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı

Mesela 'Ferhat ile Şirin' oyununda Ferhat Şirin'e 'Sen o kadar güzelsin ki Şirin. Konuştuğum dil gibi Türkçem kadar güzelsin' diyecek kadar Türkçe'yi seven, vatanına, diline kıymet veren bir şairdir. Kuvay-i Milliye Destanı'nda halkımızın vatanını korumak için nasıl canla başla mücadele ettiğini çok güzel anlatıyor. Nazım siyaset üstü bir edebiyatçı. Vatan sevgisi, dil sevgisiyle örnek biri. Sanat her zaman toplumlara iyi gelir. Sanat birleştirir. Bizi bir araya getiren sanata çok iş düşüyor. Bu yüzden de elimden geldiğince tiyatro yapmaya çalışıyorum. Vatansever bir insanım. Vatanseverlik, mesleğini en iyi şekilde yapmak demektir. İşin neyse onu en iyi, doğru, dürüst şekilde yapmak vatanını sevmek demektir.