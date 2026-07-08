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Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Yapılan incelemede İrtem'in yaşamını alkol zehirlenmesi nedeniyle yitirdiği belirlendi.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! 1

"Kızılcık Şerbeti" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi birçok dizide canlandırdığı rolleriyle dikkati çeken 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! 2

İrtem'in vefatına ilişkin yazılı açıklama yapan avukatı Uğur Gökkoyun, genç oyuncunun annesiyle birlikte evinde olduğu sırada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! 3

Gökkoyun, açıklamasında "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum." demişti.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! 4

Hayatını kaybetmeden önceki gün yeni yaşını kutladığı öğrenilen Ece İrtem'in ani vefatı, sevenleri ve sanat camiası tarafından üzüntüyle karşılanmıştı.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! 5

Ünlü oyuncunun ölümüne dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! 6

Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! 7

ECE İRTEM KİMDİR?

Sivas'ta 14 Haziran 1991'de dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı.

Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek İstanbul'a yerleşen İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne dersleri aldı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! 8

Genç oyuncu, kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti"nin yanı sıra "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok dizide rol almıştı.

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