Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu!
Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Yapılan incelemede İrtem'in yaşamını alkol zehirlenmesi nedeniyle yitirdiği belirlendi.
"Kızılcık Şerbeti" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi birçok dizide canlandırdığı rolleriyle dikkati çeken 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.
İrtem'in vefatına ilişkin yazılı açıklama yapan avukatı Uğur Gökkoyun, genç oyuncunun annesiyle birlikte evinde olduğu sırada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Gökkoyun, açıklamasında "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum." demişti.
Hayatını kaybetmeden önceki gün yeni yaşını kutladığı öğrenilen Ece İrtem'in ani vefatı, sevenleri ve sanat camiası tarafından üzüntüyle karşılanmıştı.
Ünlü oyuncunun ölümüne dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu.