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02 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Oyuncu Cemal Hünal çiftliğinin kapısına kepenk vurdu!
Zekeriyaköy'de çiftlik kuran ve tamamen doğal bir hayat yaşamaya başlayan Cemal Hünal, binicilik ve okçuluk eğitimleri vermeye başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Hünal çiftliğini kapattığını söyledi.
Giriş Tarihi: 02.10.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 09:19
Nişantaşı'nda görüntülenen Cemal Hünal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zekeriyaköy'de doğal bir hayat sürdüğünü söyleyen Cemal Hünal, "Mümkün olduğu kadar doğal hayat yaşamaya çalışıyoruz. Gürültüsü yok trafiği daha az" dedi.
Oyunculuğun yanı sıra yıllardır kendi atlarıyla binicilik ve atlı okçuluk eğitimi veren Hünal, şirketinin faaliyetlerini durdurduğunu anlattı.
Yakışıklı oyuncu, "İş olarak herhangi bir işletme olarak devam etmek istemiyorum, atlarımı da arkadaşımın çiftliğine koydum. O kadar vakit ayıramıyorum. Ayrıldım zaten o benim değil, başka biri arkadaşımın tesisiydi. Çok yorucu" dedi.
Hünal, sözlerine, "Kendi atıma yetişmeye bırak, başkasının atına uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. O kadar vakit ayıramam, hem aileden hem işten vakit yetmiyor. Hobi olarak devam eden bir şeyi işe çevirmek istemiyorum" diye devam etti.