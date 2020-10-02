Oyuncu Cemal Hünal çiftliğinin kapısına kepenk vurdu!

Yakışıklı oyuncu, "İş olarak herhangi bir işletme olarak devam etmek istemiyorum, atlarımı da arkadaşımın çiftliğine koydum. O kadar vakit ayıramıyorum. Ayrıldım zaten o benim değil, başka biri arkadaşımın tesisiydi. Çok yorucu" dedi.

