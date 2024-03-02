Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı görenleri şaşırttı! Bakın hangi mesleği yapıyor...

Yılmaz Erdoğan'ın 'Kelebeğin Rüyası' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmlerinde de oynayan, komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun' dizisindeki 'İskender' rolüyle hafızalarda yer eden sanatçı, ilk evliliğini Müge Kızılbağlı ile gerçekleştirmişti. Çiftin kızları Ayşe Dilan, 1999 yılında dünyaya gelmişti. Taylan, 2007'de kendisi gibi oyuncu olan Ayçin İnci ile nikah masasına oturmuştu. İkili, Mart 2012'de yollarını ayırmıştı.

İşte başta Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere ünlülerin çocukları...