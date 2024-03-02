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Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı görenleri şaşırttı! Bakın hangi mesleği yapıyor...

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde... Kızılcık Şerbeti dizisininde Apo karakterini canlandıran Taylan, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren oyuncu, bu kez de kızıyla gündem oldu. Taylan'ın kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ahmet Mümtaz Taylan'ın merak edilen kızı Ayşe Dilan Taylan...

Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 12:30
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Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı görenleri şaşırttı! Bakın hangi mesleği yapıyor...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrasında ameliyat olmuş ve yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ancak, Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü Abdullah Ünal'ı devam ettirmesi mümkün olmadığı için diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Abdullah Ünal karakterini 53. bölüm itibariyle devralan bir diğer usta isim Ahmet Mümtaz Taylan oldu.

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Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı görenleri şaşırttı! Bakın hangi mesleği yapıyor...

İzleyiciler, Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan'ı merak ediyor. 1999 yılında İstanbul'da doğan Ayşe Dilan Taylan, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni başarıyla tamamladıktan sonra eğitimine Amerika'da Florida Ringling College of Art and Design'da devam etti. Babasının izinden gitmeyerek fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başlayan Taylan, kendi yolunda başarılı bir kariyer inşa etmektedir.

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Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı görenleri şaşırttı! Bakın hangi mesleği yapıyor...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1989 yılında mezun olan ünlü oyuncu Hayat Şarkısı, Leyla ile Mecnun, Bir Zamanlar Anadolu'da, gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

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Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı görenleri şaşırttı! Bakın hangi mesleği yapıyor...

1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Taylan aynı zamanda bir süredir NTV'de, yayınlanan "Empati" programının sunculuğunu üstleniyor.

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Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı görenleri şaşırttı! Bakın hangi mesleği yapıyor...

Yılmaz Erdoğan'ın 'Kelebeğin Rüyası' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmlerinde de oynayan, komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun' dizisindeki 'İskender' rolüyle hafızalarda yer eden sanatçı, ilk evliliğini Müge Kızılbağlı ile gerçekleştirmişti. Çiftin kızları Ayşe Dilan, 1999 yılında dünyaya gelmişti. Taylan, 2007'de kendisi gibi oyuncu olan Ayçin İnci ile nikah masasına oturmuştu. İkili, Mart 2012'de yollarını ayırmıştı.

İşte başta Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere ünlülerin çocukları...