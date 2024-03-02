02 Mart 2024, Cumartesi
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı görenleri şaşırttı! Bakın hangi mesleği yapıyor...
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde... Kızılcık Şerbeti dizisininde Apo karakterini canlandıran Taylan, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren oyuncu, bu kez de kızıyla gündem oldu. Taylan'ın kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ahmet Mümtaz Taylan'ın merak edilen kızı Ayşe Dilan Taylan...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 12:30
- 1
- 140
- 2
- 140
- 3
- 140
- 4
- 140
- 5
- 140