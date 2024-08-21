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Haberler Galeri Öyle Bir Geçer Zamanki'nin Caroline'i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles'in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...

Öyle Bir Geçer Zamanki'nin Caroline'i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles'in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...

2010 yılında Türk televizyon dizisi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ile Türkiye'de kariyerine adım atan Alman oyuncu Wilma Elles, oyunculuk hayatına ülkemizde devam ediyor. Önceki akşam düzenlenen bir ödül töreninde çocukları Milat, Melodi, Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile kamera karşısına geçen Elles, geceye damgasını vurdu. Türk vatandaşlığı alan Elles, törende dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu, adını değiştirdiğini duyurdu. İşte Wilma Elles'in yeni ismi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:18
Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles’in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, geçtiğimiz gün bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles’in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...

Elles, önceki akşam bir ödül törenine çocukları Milat, Melodi, Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı.

Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles’in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...

Sunuculuk yaptığı etkinlikte Türk vatandaşı olduğunu duyuran Elles, bu kararının ardından ismini de değiştirdiğini söyledi.

Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles’in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...

"HEPİMİZİN İSMİ M İLE BAŞLIYOR"

Gecede kendisini yalnız bırakmayan eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve küçük kızı Manolya Çelik ile poz veren oyuncu, "Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Aslında söylemeyecektim, size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum." dedi.

Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles’in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...

Elles, konuşmasının devamında şunları söyledi:

'İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı?