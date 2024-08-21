21 Ağustos 2024, Çarşamba
Öyle Bir Geçer Zamanki'nin Caroline'i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles'in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...
2010 yılında Türk televizyon dizisi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ile Türkiye'de kariyerine adım atan Alman oyuncu Wilma Elles, oyunculuk hayatına ülkemizde devam ediyor. Önceki akşam düzenlenen bir ödül töreninde çocukları Milat, Melodi, Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile kamera karşısına geçen Elles, geceye damgasını vurdu. Türk vatandaşlığı alan Elles, törende dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu, adını değiştirdiğini duyurdu. İşte Wilma Elles'in yeni ismi...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:18