Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Türk vatandaşı oldu! Wilma Elles’in yeni ismine bakın! Duyan şaşırıyor...

"HEPİMİZİN İSMİ M İLE BAŞLIYOR"

Gecede kendisini yalnız bırakmayan eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve küçük kızı Manolya Çelik ile poz veren oyuncu, "Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Aslında söylemeyecektim, size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum." dedi.