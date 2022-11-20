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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı sevimliliğiyle ünlenmişti! Son hali olay oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle pes dedirtti. Bir döneme damgasını vuran dizilerden olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle 5 yaşında şöhreti yakalayan Zincidi sevimliliği ve bilgiçliğiyle gönülleri fethetmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan küçük yıldızı görenler "Koca delikanlı olmuşsun" , "Ne ara bu kadar büyüdün" , "Benden çabuk büyümüş" yorumları yaptı. İşte Emir Berke Zincidi'nin olay olan son hali...

Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 14:10
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı sevimliliğiyle ünlenmişti! Son hali olay oldu

Yayınlandığı dönemde ekrana damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Küçük Osman rolüyle gönülleri kazanan Emir Berke Zinciri son haliyle pes dedirtti.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı sevimliliğiyle ünlenmişti! Son hali olay oldu

Sevimliliği ve bilgiçliğiyle hafızalara kazının küçük yıldız son halini ve küçüklük pozlarını paylaştı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı sevimliliğiyle ünlenmişti! Son hali olay oldu

Dizideki ağlama sahneleriyle yürekleri dağlayan Küçük Osman paylaşıma da "Öyle bir geçer zaman ki" notunu düştü.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı sevimliliğiyle ünlenmişti! Son hali olay oldu

Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler "Yakışıklı olmuşsun", "Küçükken çok tatlı bir çocuktun, şimdi ise yakışıklı ve karizmatik bir delikanlı oldu" yorumlarında bulundu.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı sevimliliğiyle ünlenmişti! Son hali olay oldu

İşte Emir Berke Zincidi'nin şaşırtan değişimi...