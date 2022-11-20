Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı sevimliliğiyle ünlenmişti! Son hali olay oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle pes dedirtti. Bir döneme damgasını vuran dizilerden olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle 5 yaşında şöhreti yakalayan Zincidi sevimliliği ve bilgiçliğiyle gönülleri fethetmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan küçük yıldızı görenler "Koca delikanlı olmuşsun" , "Ne ara bu kadar büyüdün" , "Benden çabuk büyümüş" yorumları yaptı. İşte Emir Berke Zincidi'nin olay olan son hali...