09 Şubat 2024, Cuma
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ıydı! Baştan aşağı değişti! 18 yaşındaki Emir Berke Zincidi'nin bir de son haline bakın!
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Küçük Osman, sevimliliğiyle hepimizin hafızalarına kazındı. 18 yaşına basan genç oyuncu şimdilerde yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte, Emir Berke Zincidi'nin yeni hali...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:14
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