09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ıydı! Baştan aşağı değişti! 18 yaşındaki Emir Berke Zincidi'nin bir de son haline bakın!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ıydı! Baştan aşağı değişti! 18 yaşındaki Emir Berke Zincidi'nin bir de son haline bakın!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Küçük Osman, sevimliliğiyle hepimizin hafızalarına kazındı. 18 yaşına basan genç oyuncu şimdilerde yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte, Emir Berke Zincidi'nin yeni hali...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:14
  • 1
  • 91
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Baştan aşağı değişti! 18 yaşındaki Emir Berke Zincidi’nin bir de son haline bakın!

Özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki performansıyla tanınan genç oyuncu, adeta bambaşka birine dönüştü. İşte, küçük Osman'ın son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 91
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Baştan aşağı değişti! 18 yaşındaki Emir Berke Zincidi’nin bir de son haline bakın!

Babası bir model olan Emir Berke, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır.

  • 3
  • 91
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Baştan aşağı değişti! 18 yaşındaki Emir Berke Zincidi’nin bir de son haline bakın!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide oynadığı Küçük Osman rolüyle milyonların kalbini kazanan ve hafızalara yer edinen Emir Berke Zincidi şimdilerde 18 yaşına geldi.

  • 4
  • 91
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Baştan aşağı değişti! 18 yaşındaki Emir Berke Zincidi’nin bir de son haline bakın!

Genç oyuncunun son hali herkesi şaşkına çevirdi.

  • 5
  • 91
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Baştan aşağı değişti! 18 yaşındaki Emir Berke Zincidi’nin bir de son haline bakın!

Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler "Yakışıklı olmuşsun", "Küçükken çok tatlı bir çocuktun", "Ne ara bu kadar büyüdün" gibi yorumlarda bulundu.