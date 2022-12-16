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Haberler Galeri Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Willma Elles İzmir’de evlendi! Wilma Elles nikah pozlarını peş peşe paylaştı! Meğer 2 tane...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Willma Elles İzmir’de evlendi! Wilma Elles nikah pozlarını peş peşe paylaştı! Meğer 2 tane...

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı yuva yıkan Caroline Enke rolüyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Wilma Elles, avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik evlendi. 36 yaşındaki güzel, bir süredir beraber olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, nazar boncuğu ve kalp emojileriyle beraber sosyal medya hesabından paylaşıp, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. İzmir'de yapılan 20 kişilik nikah töreninde Wilma Elles'in 2 önemli konuğu vardı. İşte Wilma Elles'in nikah kareleri ve en önemli davetlileri…

Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:24
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Willma Elles İzmir’de evlendi! Wilma Elles nikah pozlarını peş peşe paylaştı! Meğer 2 tane...

Yayınlandığı dönemde heyecanla takip edilen 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, bir süredir aşk yaşadığı avukat Mehmet Şah Çelik ile dünya evine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Willma Elles İzmir’de evlendi! Wilma Elles nikah pozlarını peş peşe paylaştı! Meğer 2 tane...

TAKİPÇİLERİNE DUYURDU

36 yaşındaki güzel, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaşıp, ilişkisini takipçilerine duyurmuştu.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Willma Elles İzmir’de evlendi! Wilma Elles nikah pozlarını peş peşe paylaştı! Meğer 2 tane...

Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten mutlu bir haber geldi. Elles, ikinci kez evlendi.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Willma Elles İzmir’de evlendi! Wilma Elles nikah pozlarını peş peşe paylaştı! Meğer 2 tane...

SADECE BİR DÜĞÜN

Bir ömür mutluluğa 'evet' diyen ikili sade bir nikah tercih etti.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Willma Elles İzmir’de evlendi! Wilma Elles nikah pozlarını peş peşe paylaştı! Meğer 2 tane...

İşte Wilma Elles'in nikah kareleri...