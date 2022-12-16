Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Willma Elles İzmir’de evlendi! Wilma Elles nikah pozlarını peş peşe paylaştı! Meğer 2 tane...

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı yuva yıkan Caroline Enke rolüyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Wilma Elles, avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik evlendi. 36 yaşındaki güzel, bir süredir beraber olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, nazar boncuğu ve kalp emojileriyle beraber sosyal medya hesabından paylaşıp, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. İzmir'de yapılan 20 kişilik nikah töreninde Wilma Elles'in 2 önemli konuğu vardı. İşte Wilma Elles'in nikah kareleri ve en önemli davetlileri…