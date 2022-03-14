Öykü Karayel ve Roman sosyal medyayı salladı! Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

2018 yılında dünyaevine giren Öykü Karayel ve Can Bonomo, geçtiğimiz yıl oğulları Roman'ı kucağına aldı. Mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ikili, oğullarının sevimli hallerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Son olarak Öykü Karayel oğlu Roman ile kalpleri ısıtan bir paylaşımda bulundu. Güzel oyuncu Öykü Karayel'in oğlu Roman ile anne-oğul halleri ilgi odağı oldu.