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Öykü Karayel ve Roman sosyal medyayı salladı! Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

2018 yılında dünyaevine giren Öykü Karayel ve Can Bonomo, geçtiğimiz yıl oğulları Roman'ı kucağına aldı. Mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ikili, oğullarının sevimli hallerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Son olarak Öykü Karayel oğlu Roman ile kalpleri ısıtan bir paylaşımda bulundu. Güzel oyuncu Öykü Karayel'in oğlu Roman ile anne-oğul halleri ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 14.03.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 11:59
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Öykü Karayel ve Roman sosyal medyayı salladı! Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alana Can Bonomo ve Öykü Karayel, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti.

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Öykü Karayel ve Roman sosyal medyayı salladı! Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Çift 2021 yılında oğullarını Roman'ı kucağına almıştı.

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Öykü Karayel ve Roman sosyal medyayı salladı! Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan çift, Roman'la paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.

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Öykü Karayel ve Roman sosyal medyayı salladı! Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Oğulları Roman ile sevimli hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftine beğeni yağıyor.

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Öykü Karayel ve Roman sosyal medyayı salladı! Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Son olarak Öykü Karayel oğlu Roman ile kalpleri ısıtan bir paylaşımda bulundu.