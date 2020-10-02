Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftinden müjdeli haber!

Karayel, daha önce verdiği bir röportajında "Ne zaman anne olacaksınız" sorusuna, "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can'la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı" diye yanıt vermişti.