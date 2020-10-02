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02 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftinden müjdeli haber!
Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Öykü Karayel ve Can Bonomo iki yıl önce nikah masasına oturmuştu. Muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çiftten güzel haber geldi. Karayel'in 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.10.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 12:12
İki yıl önce nikah masasına oturan Öykü Karayel ve Can Bonomodan güzel haber geldi. Güzel oyuncu Öykü Karayel'in hamile olduğu öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; çifti şimdi de bebek heyecanı sarmış. Öykü Karayel, 1.5 aylık hamile.
Karayel, daha önce verdiği bir röportajında "Ne zaman anne olacaksınız" sorusuna, "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can'la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı" diye yanıt vermişti.
Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sahile kendisinin ve eşinin adını yazmıştı. Verdiği pozu sosyal medyadan yayınlayan Öykü Karayel, karesine "Adını dağlara yazdım yarim" notunu düşmüştü.