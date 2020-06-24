Osmanlı'da o özel bölüme bakın ne isim veriliyormuş! Milyoner yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Özellikle bir yarışmacıya sunulan 30.000 TL değerindeki Osmanlı mutfağı sorusu milyonları şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 02:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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