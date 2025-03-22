Osman Sınav'a veda: Son yolculuğuna uğurlandı! Oğlu gözyaşlarına boğuldu

2. Sayfa'da yer alan habere göre; törene gelen ilk isimlerden biri olan İrem Helvacıoğlu, başrolünü üstlendiği "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde birlikte çalıştığı Osman Sınav için şunları söyledi:

"Televizyon ve sinema dünyasının çok önemli isimlerinden birini kaybettik. Camiadaki birçok oyuncunun şu anda yer aldığı konuma sahip olmasına sebep olan insanlardan birini kaybettik. Osman hoca inandığı insanların arkasında durmayı çok seven, onlar için elinden geleni yapan bir insandı"