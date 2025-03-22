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Osman Sınav'a veda: Son yolculuğuna uğurlandı! Oğlu gözyaşlarına boğuldu

Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta yönetmen için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende, Osman Sınav'ın oğlu babasını anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu da Yusuf Ömer Sınav'ı gözyaşlarıyla teselli etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:52
Usta yönetmen Osman Sınav’a son veda: İlk tören AKM’de...

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in aralarında olduğu unutulmaz dizilere ve filmlere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce 69 yaşında vefat eden Sınav için taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti.

Usta yönetmen Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Usta yönetmen Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

2. Sayfa'da yer alan habere göre; törene gelen ilk isimlerden biri olan İrem Helvacıoğlu, başrolünü üstlendiği "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde birlikte çalıştığı Osman Sınav için şunları söyledi:

"Televizyon ve sinema dünyasının çok önemli isimlerinden birini kaybettik. Camiadaki birçok oyuncunun şu anda yer aldığı konuma sahip olmasına sebep olan insanlardan birini kaybettik. Osman hoca inandığı insanların arkasında durmayı çok seven, onlar için elinden geleni yapan bir insandı"

Usta yönetmen Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Sınav'ın son projelerinden biri olan "Kör Nokta" dizisinde "Cihan" karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hocamızdı, arkadaşımdı... Diyecek bir şey yok, başımız sağ olsun. En son projemde beraberdik Osman Hoca'yla. Çok şükür en son bana bir eli değmiş oldu. Bu nedenle, çok mutluyum, gururluyum."

Şaşmaz, "Nasıl bir hocaydı?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Detaycı, her şeyi gerçekten bilen, noktası virgülüne kadar tüm sahneleri çalışan ve her anlamda bize yardım eden bir hocaydı"

Usta yönetmen Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

AKM'deki törene katılan oyuncu İlayda Çevik, gözyaşlarına hakim olamadı.

Usta yönetmen Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

"ONUNLA BİRLİKTE BİR OKUL KAPANDI"

Oyuncu Tayanç Ayaydın, "Osman hocayla beraber bir okul kapandı. Bir ustayı daha uğurluyoruz. Aşk onun için çok önemli bir kavramdı. Hepimizin baktığından biraz daha farklı bakmaya çalışırdı. 'İlk aşk filmini de seninle çektim' demişti. Önemli bir sahneye girmeden önce hep bizi uyarırdı 'Aşkla, sevdayla...' diye. Şimdi onu aşkla uğurlamaya geldik. Hiçbir zaman unutmayacağız. Zaten hep dilimizde, aklımızda, kalbimizde. Onun öğrettikleriyle yolumuza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi çok önemli bir okul kapandı. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu gözyaşlarına boğuldu

"BANA BU MESLEĞİ ÖĞRETTEN KİŞİDİR"

Kenan İmirzalıoğlu da "Bana bu mesleği öğretti" dediği Osman Sınav'ı şu ifadelerle anlattı:

"Sık sık görüşüyorduk. Bazen evden alıp çıkarıyordum. Tam böyle iyi hissettiği bir zaman, bundan haftalarca önce yemeğe çıkarmıştım onu... Evin dışına, bayağı bir uzağa gitmiştik. Keyif yapmıştık, çok güzeldi. Benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişidir.

Usta yönetmen Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Bana bu mesleği öğreten, bana bu işin, setin ahlakını terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir... İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Onun verdiği bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osman Sınav'ın desteğinin, öngörüsünün bunda çok büyük etkisi vardır. Eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Yeri de dolabilir mi, pek zannetmiyorum."

Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu gözyaşlarına boğuldu

OĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk." ifadelerini kullandı.

Usta yönetmen Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Osman Sınav'ın oğlu Yusuf'u teselli eden Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına boğuldu

Osman Sınav’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu gözyaşlarına boğuldu

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Osman Sınav, İkindi vakti Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Usta yönetmen Osman Sınav’a son veda: İlk tören AKM’de...

KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZLARINDAN ZİYARET!

Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Osman Sınav'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'in yalnızca üç ay önce usta yönetmenin evinden yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Usta yönetmen Osman Sınav’a son veda: İlk tören AKM’de...

OSMAN SINAV KİMDİR?

Osman Sınav, 1958 yılında Burdur'da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Osman Sınav 1984- 1987 yılları arasında 500'ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşımak istedi. Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.

Usta yönetmen Osman Sınav’a son veda: İlk tören AKM’de...

Sınav, Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen 23 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Usta yönetmen Osman Sınav’a son veda: İlk tören AKM’de...

Dizileri sadece Türkiye' de değil dünyanın geniş bir coğrafyasında çok sayıda ülkenin televizyonunda ilgiyle karşılandı. 30 yılı aşkın bir süredir televizyon ve film dünyamıza unutulmaz eserler kazandıran Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ile Sinema Eseri Meslek Sahipleri Birliği'nin üyesiydi.

Osman Sınav 20 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti.