22 Mart 2025, Cumartesi
Osman Sınav'a veda: Son yolculuğuna uğurlandı! Oğlu gözyaşlarına boğuldu
Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta yönetmen için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende, Osman Sınav'ın oğlu babasını anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu da Yusuf Ömer Sınav'ı gözyaşlarıyla teselli etti.
Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:52