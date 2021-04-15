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Osman Bey Dündar Bey’in cezasını kesti! Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı
Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, bu hafta da gelenek bozmadı. 54. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, reytingin zirvesine adını yazdırdı. Kuruluş Osman, #ZaferHakkındır etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 54'üncü bölümüne, Osman Bey'in ihaneti ortaya çıkan amcası Dündar'ı infaz etmesi ve Söğüt'e saldıran Nikola'nın planını bozması damga vurdu.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 11:46
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